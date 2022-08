Posádka motorové jachty, která vyrazila na plavbu z města Gallipoli do městečka Milazza na Sicílii, zažila pořádně dramatické chvilky. Téměř čtyřicetimetrové plavidlo se dostalo do potíží, a do svého cíle už nedorazilo. Nakonec musela celá posádka a pobřežní stráž přihlížet tomu, jak pomalu mizí pod hladinou moře. Neuvěřitelný pohled zachytili očití svědci na video.