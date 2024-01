Krušné hory tvořily po mnoho století jeden region. A to přesto, že byly historickou hranicí mezi Saskem a Českým královstvím. Na obou stranách hranice se ale staly místem, na němž stálo bohatství panovníků. Jsou totiž protkány ložisky množství nerostů. Zlatem, stříbrem či mědí počínaje a uhlím, uranem, rádiem a dnes tak často skloňovaným lithiem nekonče.

Dnes je hornický region zapsán na seznamu UNESCO. Na saské straně byl centrem těžby Freiberg, v době své největší slávy druhé největší město Saska a základ bohatství mocného královského rodu Wettinů. Ti spojili vládu nad Saskem s polským královským titulem a byli pak jedním z nejmocnějších rodů v Evropě. V Sasku jako králové vládli Wettinové titulárně až do roku 1918.

A do tohoto rodu se mimo jiné počítá i nedávno zemřelá britská královna Alžběta II. či současní panovníci Belgie. Nebýt bohatství stříbrných dolů ve Freibergu, možná by žádná Alžběta královnou Spojeného království nebyla.

Největšího rozmachu dosáhla tamní těžba stříbra v šestnáctém století, tedy v době, kdy na český trůn usedli první Habsburkové. Zároveň začínala v Německu přicházet ke slovu reformace, která v části země, kde zvítězila, změnila mnohé. Dodnes mimořádně zachovalý Freiberg, bohaté goticko-renesanční město, jež bylo v šestnáctém století plné umělců evropského formátu, je toho zářívým příkladem.

Jednou z nejslavnějších staveb Freibergu je Dóm Panny Marie vybudovaný na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Pýchou tohoto kostela jsou však i o téměř tři století starší dřevěná sousoší Ukřižování či Zlatá brána pocházející z obdobného období. Vedle skvostů renesančního umění se na místě nachází i obdivovaná Tulipánová kazatelna a honosná hrobka rodu Wettinů, které vévodí obří náhrobek Mořice Saského.

Kousek od dómu je zámek a nachází se tam i mnoho dalších kostelů, měšťanských domů či krásná náměstí. Na mnoha místech se setkáte s postavami a symboly horníků, ve Freibergu ostatně dodnes funguje nejstarší hornická škola na světě. Délka štol činí přibližně 80 kilometrů, některé z nich jsou přístupné.

Krásné čtyřicetitisícové město má ovšem komplikované obyvatele. Už v roce 2019 tu místní volby vyhrála extremistická Alternativa pro Německo. Ostatně, podobný osud nejspíš letos čeká celé Sasko…

