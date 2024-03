Křesťanský význam Velikonoc je ve většině Česka minimální. V sousedním Polsku je přes všechny změny stále velká většina Poláků věřících, Velikonoce jsou zásadními svátky a většina tradic je svázána se svátkem vzkříšení Ježíše Krista. A také překvapivě i palem.

Velikonoční trh v polském Krakově | Foto: Profimedia

Do Polska jezdím ráda, tam na rozdíl do Česka stále cítím, že jsem v křesťanské zemi. To dlouhé roky říká moje žena Lída, když se spolu vydáme k našim severním sousedům.

I v České republice dodnes existují místa, kde je víry a věřících stále ještě tolik, že si tam člověk, který na Velký pátek a Bílou sobotu dodržuje do setmění půst a neděle je pro něj především Slavností zmrtvýchvstání Páně a nikoli jen důvodem k prvnímu velkému výletu na kolech, nepřipadá jako výjimka. V Polsku tomu tak ale je skoro všude.

Vyzkoušejte si, jak dobře znáte velikonoční zvyky a tradice:

KVÍZ: Znáte velikonoční zvyky a tradice? Prověřte si své vědomosti

Velikonoce v Polsku, jedné z nejvíce křesťanských zemí Evropy, jsou proto s těmito symboly víry úzce spojeny. To ale samozřejmě neznamená, že se po celém Polsku nekoná i spousta velikonočních jarmarků a dalších komerčních akcí. U našich severních sousedů jsou Velikonoce také svátkem cestování. Poláci však neodjíždějí na prodloužený víkend či na chatu, ale za rodiči a prarodiči. Podobně jako Vánoce je to svátek, kdy se setkávají široké rodiny, navštěvují se hřbitovy a hroby a lidé si připomínají ty, kteří už s nimi na tomto světě nejsou.

Velikonoce a palmy

Zdroj: DeníkNejvětším svátkem není pro Poláky pondělí, i když v tento den mají stejně jako Češi volno, ale neděle. Dříve bylo ve zvyku symbolicky oznamovat zprávu o vzkříšení Krista salvami z děl, dnes si Poláci vystačí s mohutným zvoněním kostelních zvonů.

Zásadní událostí je nedělní snídaně, která samozřejmě přichází na řadu až po slavnostní mši. Na tu se v Polsku chodí v tak houfném počtu, jako v Česku tak maximálně na půlnoční na Štědrý den.

Kdy a kde si o Velikonocích nakoupíte? Poradíme vám:

Otevírací doba o Velikonocích: Kdy budou obchody zavřené, kam vyrazit o svátcích

Velikonoce jsou v Polsku, zemi ležící u Baltského moře, spojené také se svátkem palem. Tato tradice přišla z Francie, kde se žehnání palem stalo součástí oslav příjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, který připadá na poslední neděli před Velikonocemi a je začátkem Svatého týdne. V Česku se jí říká Květná neděle a během mší se žehná prvním květům jara, většinou „kočičkám“.

V Polsku to je od středověku důvod pro výrobu umělých palem, kterými se nahrazovalo nedostatkové „jižní zboží“. Palmy se v Polsku vyrábí od 11. století a mají několik forem, které se v jednotlivých regionech liší. Nejslavnější je goralská palma, jakási obří pomlázka. Vrcholem svátku je palmová soutěž v městečku Lipnica Murowana v podhůří Beskyd kousek za Krakovem, kde se soutěž o nejkrásnější a největší palmu koná už skoro sedmdesát let. Palmy vyrobené jen z přírodních surovin a vztyčené jen za pomoci lan a svalů dosahují výšky třicet metrů. Ta rekordní z roku 2019 dosahovala neuvěřitelné výšky přes 37 metrů.