Co se děje v Rakousku.Zdroj: Deník

„Obě moje děti sice nastoupily do standardní klasické školy, ale měly za sebou už lesní školku, kde si vyzkoušely trošku jiný přístup. U staršího jsem vnímala, že by potřeboval spíše individuální přístup. Je to ale skutečně dítě od dítěte. Tomu mladšímu zase více vyhovuje kolektiv. To byl pro mě motiv vytvořit skupinu. I kvůli sociálnímu kontaktu,“ přiblížila Klára z Blanenska, která si nepřála zveřejnit své příjmení, avšak redakce Deníku Rovnost jej zná.

Důvodů měla více. „Jedním z nich byl klasický, řekněme konzervový přístup, druhým pak doba covidová. Vnímala jsem, jak to i toho mého společenského prvňáčka demotivovalo,“ uvedla žena.

Založení skupiny předcházelo zjišťování zájmu o ni. „Byl obrovský, překvapilo mě to. Impulsem byla určitě i distanční výuka, při níž si rodiče vyzkoušeli, že vyučovat děti doma není nemožné,“ je přesvědčená Klára.

A není sama. Kupříkladu v sousedním Rakousku nyní tamní Ředitelství pro vzdělávání zaměstnává stoupající počet školáků, které se jejich rodiče rozhodli učit doma. Na vzestupu je zde takzvaný homeschooling. Doma se v nadcházejícím školním roce bude vzdělávat 0,7 procent školou povinných dětí.

V celé zemi je zatím k začátku srpna odhlášek tři tisíce šest set. „Očekává se však, že toto číslo stoupne do začátku školního roku až na šest tisíc,“ uvedli zástupci úřadu v diskuzním pořadu ZiB1. Přitom ve školním roce 2019/2020 byly dětí, které jejich rodiče vzdělávali doma, asi jen dva tisíce.

Nejhůře je na tom z tohoto pohledu spolková země Dolní Rakousko, která přímo sousedí s Jihomoravským krajem. Zde počet dětí v domácím vzdělávání vzrostl o čtyřicet procent. Zatímco ve školním roce 2019/2020 doma rodiče učili 820 dětí, na začátku srpna letošního roku jich už bylo 1150. Informovala o tom veřejnoprávní televize ORF. Některým třídám kvůli tomu dokonce hrozí slučování.

Počty rodičů, kteří přihlásí svoje děti k domácímu vzdělávání, porostou podle Kláry také na jihu Moravy. „Aktuálně máme ve skupince asi deset dětí. Ale připravujeme se i na situaci, že se před začátkem školního roku toto číslo zvedne,“ řekla.

Znepokojivý trend

Ředitel dolnorakouské pobočky úřadu Johann Heuras hovoří o značně znepokojivém trendu. Požaduje také, aby se rodičům dětí dostalo psychologického poradenství a podpory. Zejména vzhledem k dalšímu vývoji školáků. „Otázka očkování a testování rodiče rozhoupala k tomu, jak se těmto věcem vyhnout. Nám nezbývá než vzít jejich rozhodnutí v potaz. Nemáme žádné právní možnosti, jak tomuto trendu zabránit,“ nechal se slyšet.

Heuras zároveň zdůraznil, že je třeba odlišit takzvaný homeschooling od domácí distanční výuky, ke které školy přistoupily v době koronavirové pandemie. „Homeschooling nemá s distanční výukou nic společného. Rodiče jsou sami učiteli. A to bez podpory nebo týmové spolupráce ze školy tak, jak tomu bylo v době, kdy byly školy kvůli koronaviru zavřené,“ upozornil s tím, že děti budou ochuzené o sociální vazby, vztahy se spolužáky a učiteli či pohybový rozvoj.

Aby mohlo dítě nastoupit do domácího vzdělávání v České republice, musejí jeho rodiče splnit hned několik podmínek.

„Nejdůležitější je vybrat školu. Ne každá je tomu totiž nakloněná a umožňuje to. Dále pak musejí rodiče doložit posudek dítěte z pedagogicko-psychologické poradny. Pokud chtějí doma učit dítě na prvním stupni, musejí ve škole doložit maturitní vysvědčení. Když jde o výuku dítěte z druhého stupně, musí pak vyučující rodič doložit diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání,“ vyjmenovala Klára.

Rubrika U sousedů

U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.