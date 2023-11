Svobodní v Rakousku sílí. Poslední průzkumy veřejného mínění opět překvapily. Podle nich by krajně pravicovou stranu volilo skoro dvakrát tolik lidí než před čtyřmi lety. Obliba jejího lídra Herberta Kickla roste, jako kancléře si ho umí představit pětina dotazovaných. Výrazný pokles popularity naopak zaznamenává nynější kancléř Karl Nehammer i jeho lidovci.

Šéf rakouských Svobodných Herbert Kickl | Foto: Profimedia

Kdyby se minulou neděli konaly v Rakousku volby do Národní rady, s největší pravděpodobností by je se 32 procenty hlasů suverénně vyhrála krajně pravicová strana Svobodných. To alespoň ukázal poslední průzkum veřejného mínění společnosti Unique Research, který minulou sobotu zveřejnil nezávislý zpravodajský magazín Profil.

Co se děje v Rakousku.Zdroj: DeníkRovných dvacet procent lidí by pak podle dotazování jako kancléře upřednostnilo lídra Svobodných Herberta Kickla. Popularita nynějšího kancléře Karla Nehammera i jeho Rakouské lidové strany naopak klesá. V anonymním průzkumu by mu svůj hlas odevzdalo jen šestnáct procent Rakušanů. „Z dnešního pohledu je Kicklův náskok už tak velký, že se za normálních okolností již nedá dohnat,“ napsali mimo jiné k výsledkům analytici zpravodajského magazínu Profil.

Rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen přitom několikrát signalizoval, že Kickla, pokud jeho strana volby vyhraje, jako kancléře odmítne.

Svobodné by oproti volebním výsledkům z 29. září 2019 v listopadu letošního roku volilo téměř dvakrát tolik lidí. Tehdy jim totiž svůj hlas do volební urny vhodilo 16,2 procent oprávněných voličů. Následovala by je Sociálně demokratická strana Rakouska se 23 a lidovci se 20 procenty hlasů. NEOS, Nové Rakousko a Liberální fórum, by skončili s deseti procenty hlasů a Zelení pak s pouhými devíti. Propadli by komunisté. Se třemi procenty by se do Národní rady vůbec nedostali.

Popularitě krajní pravice přispívá frustrace

Poslance Národní rady si Rakušané budou volit příští rok na podzim. Zda vyhrají právě Kicklovi Svobodní, se předjímat nedá. Faktem je, že popularita strany i jejich lídra v alpské zemi stále roste. Podle komentátorů na sebe Kickl strhl pozornost především v době covidové pandemie, kdy se pravidelně účastnil velkých protikoronavirových akcí a demonstrací. Z následků pandemie ostatně těží dodnes. „Až polovina voličů Svobodných uvedla, že právě koronavirová krize ovlivnila jejich volební chování,“ vytáhli z dat analytici Profilu.

Rakušané, se kterými Deník hovořil, vidí za vzrůstem popularity krajně pravicové strany především frustraci z nynějšího politického vývoje v zemi i v celé Evropě. „Myslím, že většina z nás je zklamaná z obou tradičních stran. A také nespokojená s tím, kam se ubírá Evropa. K tomu má mnoho lidí finanční potíže nebo starosti. To pochopitelně řadu z nich přivádí buď ke krajně pravicovým, nebo naopak levicovým stranám,“ domnívá se například Bernhard Kutil ze Salzburgu.

Podotkl, že k předvolebním průzkumům se staví spíše nedůvěřivě. „Do voleb je ještě hodně času, uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ řekl.

Podobný názor jako on sdílí také René Haas, který žije s manželkou a třemi dětmi nedaleko hornorakouského Vöcklabrucku. „Osobně vidím volby spíše kriticky a vývoj sleduji s napětím. Ještě máme rok čas, do té doby se toho může udát hodně. Je ale pravda, že současné vládní strany moc populární nejsou,“ okomentoval.

Program Svobodných využívá i vláda

Silvia Baumgartner ze Salcburska zase připomněla, že se Herbert Kickl v popředí popularity drží už více než rok. Tedy alespoň podle nejrůznějších anket a průzkumů. „Ale na druhou stranu je nutné říct, že třeba ve volbách v Dolním Rakousku nebo právě Salcbursku se jeho strana vyšplhala pouze na druhé místo. To znamená, že řada lidí sice řekne, že bude volit pravicově, ovšem nakonec odevzdá svůj hlas jinde. A proč je Kickl tolik populární? Protože se věnuje aktuálním tématům, které lidi štvou. U nás jsou to momentálně hlavně uprchlíci a zdražování,“ myslí si žena.

Manuela Stagl z Dolního Rakouska zase říká, že každé opatření, které nyní vláda podnikne, vychází z programu Svobodných.

„Například zpřísnění podmínek pro uprchlíky bylo už dávno jedním ze základních témat, kterými se Svobodní zabývali. A, přestože je už pozdě, boduje s ním současná vláda. A vstup do evropského systému protivzdušné obrany? Co to má co dělat s neutrálním Rakouskem? Nehammerovy výroky jsou rozpačité. Mě a moje nejbližší okolí těší, že je Kickl na cestě nahoru. Jestli to nakonec něco přinese, je samozřejmě věcí druhou. Pokud opravdu volby vyhrají Svobodní, opět budou zase rychle pryč ze scény. Tak jako v době Heinze-Christiana Stracheho. To je jasné předem,“ nechala se slyšet Stagl.