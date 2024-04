Očistit, podusit, přidat špetku soli a je hotovo. Rodina šéfkuchaře Haralda Baumgartnera ze Salzburgu si v sezoně chřest dopřává pravidelně. Nezřídka se na stole objeví i dvakrát až třikrát týdně. „Příprava je rychlá, chuť je skvělá a o obsahu vitaminů, živin a minerálů ani nemluvím. Žít zdravě přece není žádná věda!“ vyzdvihl muž.

Z unikátní pochoutky se gurmáni mohou těšit jen pár týdnů v roce:

A letos si podle všeho skutečně užije. Tato chřestová sezona se totiž v Rakousku nejspíš bude řadit k těm nadprůměrným. Odhadují to alespoň zemědělci, kteří se zabývají jeho pěstováním. Uprostřed sklizně to vypadá, že této zeleniny bude dostatek a její kvalita více než dobrá. Chřest má pevnou, uzavřenou a nepoškozenou hlávku, zmiňují.

Zdroj: DeníkSklizeň odstartovala v průměru o tři týdny dříve, než bývá obvyklé. „Tyhle tři týdny nám nikdo nemůže vzít,“ okomentoval pro rakouskou veřejnoprávní televizi ORF pěstitel Kevin Graf z obce Halbturn v Burgenlandsku. Největší poptávka po chřestu je přitom právě nyní v dubnu.

Ve vhodných podmínkách plodina denně porůstá až o deset centimetrů. „Vzhledem k přetrvávající teplotě půdy pohybující se nad deseti stupni Celsia měl chřest ideální podmínky pro pěstování. Výsledkem je, že čerstvý regionální chřest je již několik dní k dispozici ke koupi v supermarketech, farmářských obchodech a na farmách. A to dříve než kdy dřív,“ pochvaloval si prezident burgenlandské hospodářské komory Nikolaus Berlakovich.

Podle pěstitelů je tedy dřívější start sezony jednoznačným pozitivem. I kvůli konkurenci dovozu ze zahraničí. Loni zveřejněné statistiky totiž hovoří o tom, že se v zemi pod Alpami vyprodukuje ročně na 2,322 tuny chřestu. Podobné množství se však do Rakouska i dovezlo, a to 2,4 tuny.

Kromě poměrně vysokých teplot už v únoru je podle pěstitelů jedním z důvodů uspíšení začátku sezony chřestu také způsob jeho pěstování. Kupříkladu farmáři z dolnorakouského regionu Marchfeld spoléhají na speciální fólie.

O těch se na konci března pro ORF více rozpovídal pěstitel a předseda sdružení Marchfeldspargel Werner Magoschitz.

„Když projedete Marchfeldem, uvidíte, že jsou všechna pole chřestu zakrytá. Zvláště pak ta, na kterých se pěstuje bílý chřest. Ten se zakrývá černobílou fólií. To proto, aby zůstal tmavý, a aby mu hlavička nezčervenala. Kvůli zrání ale potřebujeme také průhlednou fólii. Tu musíme natáhnout přes fólii černou, abychom docílili vyšší teploty. Půda se prostě rychleji prohřeje,“ vysvětlil.

Chřest se v Rakousku v posledních letech pěstuje zhruba na 760 hektarech půdy. Až čtyři sta hektarů se nachází v dolnorakouském regionu Marchfeld, zhruba čtyřicet hektarů se pak pěstuje ve spolkové zemi Burgenlandsko, vůbec nejvíce v okolí národního parku Neusiedler See - Seewinkel. Průměrný Rakušan ročně sní zhruba půl kilogramu chřestu, což je množství srovnatelné se spotřebou v Německu či Švýcarsku.

Chřest, který je ze dvaadevadesáti procent tvořený vodou, platí za vyhledávanou sezonní specialitu. Doba jeho sklizně je totiž skutečně hodně krátká. V Rakousku se tradičně za konec chřestové sezony považuje 24. červen, tedy svátek svatého Jana.

