Čtvrt milionu víz měli načerno prodat zaměstnanci polských konzulátů v problematických zemích Asie a Afriky. Ve vzduchu létají desítky tisíc dolarů a jeden z aktérů se pokusil o sebevraždu. To vše pár týdnů před parlamentními volbami.

Odvolaný náměstek ministra zahraničí Piotr Wawrzyk se pokusil o sebevraždu | Foto: Profimedia/Piotr Polak

Polskem těsně před parlamentními volbami otřásá nebývalá kauza. Opozice ji označuje za největší skandál v 21. století, píše britský deník The Independent.

Na jednu stranu polská vláda odmítá přijmout migranty v rámci solidárního programu Evropské unie. Loni vydala 1,6 miliardy zlotých (8,5 miliardy korun) na stavbu zdi podél hranice s Běloruskem, která měla zablokovat příliv uprchlíků z Blízkého východu a Afriky.

Na druhou stranu ale měli podle polských médií vládní politici načerno prodat kolem čtvrt milionu dočasných pracovních víz movitějším migrantům právě z těchto regionů. Část z nich pak chtěla víza využít jak tranzit do USA. Washington dokonce měl kvůli tomu Varšavu varovat, uvedla agentura AP.

Zdroj: DeníkÚřad státního prokurátora zadržel kvůli podezření z korupce v procesu vydávání víz sedm lidí. Generální prokurátor a zároveň ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro uvedl, že dostane viníky před soud, ale trvá na tom, že rozsah aféry je menší, než tvrdí média a opozice. Nekale vydáno mělo být jen 268 víz.

Začátkem září, kdy se kauza teprve rozjížděla, byl nečekaně odvolán náměstek ministra zahraničí odpovědný za konzulární záležitosti Piotr Wawrzyk. Pár dní poté skončil v nemocnici po pokusu o sebevraždu.

„Napsal dopis na rozloučenou. V něm uvedl, že chce zemřít, protože už nesnese nenávist vůči němu, kterou rozjela média. Cítí to jako nespravedlnost, protože je čestným člověkem,“ řekl Ziobro pro AP.

Wawrzyk přitom měl podle portálu Onet.pl přímo dohlížet na výdeje víz. Například jedné indické skupině doporučil, aby se vydávala za filmaře z Bollywoodu. Skupina údajně za víza zaplatila až 40 tisíc dolarů.

Hrozba pro všechny

Se speciálním poselstvím k této kauze ve státní televizi TVP vystoupil i předseda Senátu a vlivný opoziční politik Tomasz Grodzki. Pikantní je, že musel využít zákon, který mu přednést poselství na obrazovce umožňuje. Jinak by podle Gazety Wyborczy prostor jako ve vládou ovládané TVP nedostal.

„Jedná se o korupci na nejvyšších úrovních vlády, která představuje přímou hrozbu pro nás všechny. A je to kvůli lidem, jejichž ústa jsou plná frází o bezpečnosti,“ řekl mimo jiné.

Před tím, než přednesl Grodzki své poselství, dostal prostor i premiér Mateusz Morawiecki. „Nevím, co řekne ve svém projevu, ale doporučuji všem, aby vypnuli televizory jako za časů Jaruzelského. Nevím, co řekne, ale jestli řekne, že dvě stě tisíc víz bylo vydáno nezákonně, asi tisíckrát se zmýlí,“ řekl šéf vlády.

Kritici tvrdí, že vládní strana vyvolala přízrak přistěhovalectví, aby před volbami vyděsila Poláky, a poté jim slíbila, že jim zajistí bezpečí. Zároveň si ale otevřela finanční kanál z prodeje vstupenek do EU. „Postavili jste zeď a prodali žebříky, pro úplatky uděláte cokoliv,“ obvinil vládu na sociální síti X (dříve twitter) kandidát opoziční Občanské platformy Michał Kołodziejczak.

Volby se blíží

Politologové se domnívají, že kauza může zasáhnout konzervativní vládnoucí stranu Právo a spravedlnost před parlamentními volbami příští měsíc. Ta by ráda i po 15. říjnu zůstala u moci. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že strana sice získá většinu hlasů, ale ne tak silnou, aby mohla vládnout samostatně, nebo se svými současnými spojenci.

