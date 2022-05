Co se děje na Slovensku.Zdroj: Deník Slovenská politická scéna se opět otřásá v základech. Koncem dubna se totiž stalo to, na co někteří Slováci čekali celá léta, a co si druhá polovina nikdy ani nedovedla představit – a také co sliboval současný kabinet premiéra Igora Matoviče před volbami. Bývalý premiér Robert Fico i bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák a s nimi několik dalších osob bylo obviněno z několika trestných činů, mimo jiné ze založení zločinecké skupiny.

Zatímco Kaliňák skončil rovnou v poutech, Fico se jako poslanec Národní rady Slovenské republiky zatím vazebnímu stíhání vyhnul. Jeho obvinění ale každopádně spustilo sérii událostí, která ještě více ukázala, jak je Slovensko názorově rozdělené.

Bodem prvním se staly protesty, které zorganizovala Ficova strana Smer. Bývalý premiér okamžitě po obvinění prohlásil, že jde o politickou mstu. A v tomto duchu se mluvilo i na protestech, kam byli skalní příznivci Smeru sváženi autobusy. „Fica si nedáme!,“ skandovali tam podporovatelé bývalého premiéra.

Nápor uprchlíků na Slovensku: Země ho zvládá především díky dobrovolníkům

Kromě těch, kteří jsou Ficovými voliči dlouhodobě, mezi nimi byli i tací, kteří se k jeho příznivcům přidali teprve nedávno. Potvrdila to i reportáž slovenského serveru Refresher, jehož reportér se infiltroval do jednoho z autobusů Ficových podporovatelů. „Nechali se naladit na konspirační vlnu a ve Ficovi vidí hrdinu, který by nás „odstřihnul od Ameriky, Sorose a nepodal pomocnou ruku uprchlíkům z Ukrajiny, a nepostavil se tak na stranu války,“ píše Refresher.

Právě postcovidová doba, současná situace na Ukrajině a velký rozsah dezinformační scény na Slovensku Smeru v poslední době nahání snadné politické body. A Ficovo stíhání teď vnímají jako jistý politický útok na jeho osobu i ti, kteří by to před pár lety, kdy stál v čele vlády, ještě nedělali. Příkladem je sedmdesátník Ján ze západoslovenské vesnice, který po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka byl mezi lidmi, jež si mysleli, že Fico by měl skončit za mřížemi.

Chtějí ho odstranit, myslí si příznivci

Nyní, po dvou covidových letech a vypuknutí války na Ukrajině, si to už nemyslí. Na svém profilu na sociální síti sdílí vyjádření Ficova kolegy Ľuboše Blahu a tvrdí, že Ficovo obvinění může být jen nečistým politickým bojem. „Nikdo nevíme, jak to vlastně bylo. Na rozdíl od Matoviče či Čaputové ale Fico nejde na ruku Američanům, nezatáhne nás do války s Ruskem. Takže je možné, že ho někdo jen chce odstranit, aby nekandidoval,“ uvedl Ján pro Deník.

U jiných naopak Ficovo obvinění vyvolalo pocit, že Slovensko se možná konečně zbaví mafiánských praktik. O to studenější pro ně byla sprcha v podobě hlasování slovenského parlamentu o tom, že poslanec Fico nebude vydán k vazebnímu stíhání (stíhán bude, ovšem na svobodě, pozn.red.). „Takové rozhodnutí jsem nečekala. Zklamalo mě. Ale tak, naděje se nevzdávám, už to, že je obviněn, je posun,“ uvedla třicetiletá Anna, toho času na mateřské dovolené.

Těžké časy prezidentky Čaputové. Politici šíří hoaxy, část Slováků jim tleská

Nevydání Fica každopádně znamenalo, že se slovenská koalice otřásla v základech. K vydání Fica chyběly dva hlasy – a hlasování se zdržely například právě dvě političky z vládního hnutí Oľano premiéra Igora Matoviče – paradoxně hnutí, jehož předseda si postavil kariéru na tom, že chce Fica dostat do vězení. Byť jak upozornil komentátor deníku Sme Peter Tkačenko, pro Matoviče něco podobného bylo spíše prostředkem, jak se dostat k moci, než skutečnou Matovičovou touhou.

Největší Matovičova prohra

Hnutí sice političky po hlasování ze svých řad vyloučilo, mléko už je ale rozlité. „Tohle je největší prohra politické kariéry lídra Oľano. A porazil ho nejen jeho oblíbený koaliční partner, ale i vlastní poslankyně. Už nikdy nebudou moct mluvit o boji proti korupci,“ vyjádřil se o Matovičovi předseda koaličního hnutí Svoboda a Solidarita Richard Sulík.

Matovič nyní zřejmě opravdu přijde o část voličů. Nevěří mu už například ani student Jakub, který aktuálně studuje v Praze. „Nikdy jsem nebyl velkým Matovičovým příznivcem. Nelíbilo se mi, jak se celá současná vláda chovala za covidu, nelíbí se mi, jak některé poslankyně přistupují k právu na potrat. Ale doufal jsem, že to vydání Fica bude jen formalita. Že tohle dají. A ono ne. Nejenže se nebyli schopni dohodnout, ale navíc Matovič se ještě dost tvrdě navážel do prezidentky Čaputové. Každopádně tohle mě utvrdilo v tom, že Matovičovi už nevěřím. A taky že se nechci vrátit žít na Slovensko. Nevěřím totiž celé naší politické scéně,“ uvedl čtyřiadvacetiletý mladý muž.

Rubrika u sousedů



U sousedů. Přečtěte si, co se děje v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku.Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.