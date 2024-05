Zvučná hudební jména ze zahraničí i domácí scény se představí na letošních slovenských letních hudebních festivalech. Fanoušci se dočkají tradičního festivalu Pohoda, dalšího pokračování se dočká i nováček kulturní nabídky - bratislavský Lovestream. A třeba Cibula Fest, který se koná pár kilometrů od českých hranic, nabídne česko-slovenskou popovou atmosféru.

Festival Pohoda se koná na letišti ve slovenském Trenčíně. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

U sousedů - SlovenskoZdroj: DeníkAmerická zpěvačka Rita Ora, rapper 50 Cent, britský zpěvák Tom Odell či ikona české populární hudby Michal David. Koncerty těchto interpretů nabídnou letošní hudební festivaly na Slovensku. Některé mají Češi jen pár kilometrů od hranic.

Jedním z nejznámějších slovenských hudebních festivalů je Pohoda, která se tradičně koná na letišti v Trenčíně. V minulých letech byla pravidelnou návštěvnicí třeba i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, neboť vícedenní festival kromě hudby nabízí ucelený program čítající například i debaty. Letos se bude konat 11. až 13. července, velká část lístků je už nyní vyprodaná.

Program bude tradičně bohatý. „Aktuálně má Pohoda pro ročník 2024 zveřejněných již 44 jmen: Peggy Gou, Queens of the Stone Age, Skepta, James Blake, Royal Blood, Pendulum (live), Black Pumas, Arlo Parks a další,“ uvedli organizátoři v prohlášení. Třídenní lístek stojí 149 eur, v přepočtu necelých 3 700 korun.

Boj o letiště

Na stejném místě jako Pohoda se bude přesně o měsíc později (9. - 10. srpna) konat festival Grape. Tomu až do roku 2021 patřilo letiště v nedalekých Piešťanech, jenže když se na něm zvýšil počet letů a provozovatel uspořádání festivalu nepovolil, rozhodli se pořadatelé rozhodli přenést akci do Trenčína. Vyvolalo to kontroverzi.

Jak tehdy napsal slovenský týdeník PLUS 7 dní, strhlo se něco jako malá festivalová válka. Rozhořčení z přesunu konkurenční akce do Trenčína neskrýval organizátor Pohody Michal Kaščák. „Ve festivalové Evropě neexistuje podobná situace, kdy by dvě největší akce v zemi s podobným žánrovým nastavením byly na jednom místě,“ poznamenal v roce 2021 pro týdeník.

Obavy pořadatelů obou akcí se ale nenaplnily a obě si navzdory koexistenci na trenčínském letišti svou návštěvnost uchovaly. Dvoudenní vstupenka na letošní Grape stojí 119 eur (v přepočtu zhruba 2 900 korun). Letošními headlinery jsou dýdžejka Charlotte de Witte, britský zpěvák Tom Odell či skupina Nothing but Thieves.

Světová Bratislava

Seznam nejpopulárnějších slovenských hudebních festivalů už třetím rokem doplňuje také bratislavský Lovestream, který v uplynulých dvou letech přinesl na Slovensko vedle koncertů slovenských a českých interpretů i velká zahraniční jména jako Imagine Dragons.

Letos se na starém letišti v bratislavských Vajnorech představí na hlavním pódiu rapper 50 Cent či zpěvačka Rita Ora. „Na Lovestream Festival přichází i legendární holandský DJ a producent Tiësto,“ uvedli koncem minulého měsíce pořadatelé. Akce se bude konat 16. až 18. srpna. Třídenní vstupenka stojí 199 eur (v přepočtu 4 900 korun).

U hranic hezky česky

Zřejmě nejblíže k českým hranicím se pak koná rozsahem menší hudební festival Cibula Fest. Odehraje se na letišti v Holíči nedaleko Hodonína od 18. do 20. července. Program jeho 15. ročníku je česko-slovenský. „Cibula Fest oslaví půlkulatiny ve velkém. Na hlavním pódiu se za tři dny vystřídají hvězdy jako například kapela Kryštof s Richardem Krajčem, která letos na Slovensku vystoupí jen na Cibula Festu, IMT Smile, Mirai, Michal David,“ uvedli organizátoři.