Barbora z dvacetitisícového okresního města na západě Slovenska byla před několika lety pravidelnou návštěvnicí silvestrovských a novoročních ohňostrojů, pořádaných buď jejím domovským městem, nebo třeba i nejbližším krajským. Nyní už na podobné akce nechodí.

Když si pořídila psa a zjistila, jak moc při silvestrovském rachotu trpí, plně si uvědomila, že ohňostroje mnoha zvířatům opravdu ubližují. V jejím okolí se navíc už žádný oficiální městský ohňostroj ani nechystá. A není to nic mimořádného. V posledních letech totiž slovenských měst, která se rozhodla tyto akce nepořádat, přibývá.

Nový rok nepřivítá ohňostrojem ani slovenské hlavní město. Mluvčí bratislavské radnice vysvětlil, že město dostává stále více žádostí, aby byl silvestr v něm bez petard a klidný. Kromě toho je pořádání ohňostroje drahé.

„Výpadky z rozpočtu nás všechny nutí šetřit a desetitisíce eur vystřílené na oblohu jsou tou položkou, která jinde může chybět,“ řekl Peter Bubla slovenské tiskové agentuře TASR.

Náhradou bude pro obyvatele i návštěvníky Bratislavy prodloužená otevírací doba vánočních trhů i společné odpočítávání posledních minut roku na Hviezdoslavově náměstí.

Na západě Slovenska bude měst bez ohňostrojů mnoho. Kromě krajského města Trnava s nimi nepočítají například ani okresní města Hlohovec či Sereď. Představitelé tamní radnice zašli ještě dál. „V Seredi bude silvestr bez petard. Vedení města schválilo nařízení, které zakazuje používání hlučné pyrotechniky. Výjimku tvoří dětská zábavní,“ přibližuje portál Trnavské rádio. Místo toho si lidé užijí městem organizovanou laserovou show.

Pyrotechniku zcela zakázal i středoslovenský Martin. A ohňostroje budou chybět i v dalších velkých středo a východoslovenských městech jako Košice, Žilina, Prešov, Nitra či Topoľčany. „Lidem ale tamní samosprávy zábavu upřít nechtějí a připravují diskotéky či laserové show,“ píše slovenský server Brainee.

Peníze, které města ušetří za pořádání ohňostrojů, mnohdy směřují na pomoc druhým. Třeba Liptovský Mikuláš či Senica díky nim podporují už několik let psí útulky, Považská Bystrica pak loni ušetřenou částku poslala místní nemocnici.

Ne všichni Slováci jsou ale s rušením spokojeni a některá města proto budou i letos v tradici pokračovat. Jeden z ohňostrojů se bude konat třeba i nedaleko českých hranic, konkrétně na Nový rok v Holíči.

