Na kolech v županech od sídla slovenského ministerstva kultury v Bratislavě do nedaleké rakouské obce Kittsee, kde žije současná slovenská ministryně kultury za Slovenskou národní stranu Martina Šimkovičová. Tak vypadala protestní jízda, kterou zorganizovali členové slovenských spolků Critical Mass Bratislava a Cyklokuchyňa tento týden.

Reagovali jí na poslední kroky ministryně. V uplynulých dnech totiž bez předchozího varování odvolala další ředitele prestižních slovenských kulturních institucí. Jelikož úředníci s dekretem o jeho konci ve funkci dorazili za nyní již bývalým šéfem Slovenského národního divadla Matějem Drličkou ráno až k němu domů a přebíral si ho tak v županu, právě tento oděv si pro cyklojízdu zvolilo několik protestujících.

Cyklojízda je přitom jen prvním ze série protestů proti kontroverzní ministryni. „Další protesty plánuje opozice již na příští týden. Kromě toho opoziční poslanci sbírají podpisy na svolání mimořádné schůze Národní rady (slovenský parlament, pozn. red.), na které by se mělo jednat o vyslovení nedůvěry ministryni kultury,“ shrnuje dění slovenský list Plus Jeden deň.

Protestní cyklojízda proti slovenské ministryni kultury Šimkovičové:

Třeba petice Na obranu kultúry za odvolání Šimkovičové, kterou založili známí slovenští umělci po odvolání Drličky, měla k pátku 9. srpna už více než 150 tisíc podpisů.

Šimkovičová, která dříve bývala mimo jiné hlavní tváří dezinformačního kanálu Slovan, vzbuzuje nelibost slovenské kulturní obce od nástupu do funkce. Stejně tak šéf služebního úřadu jejího resortu Lukáš Machala, který se stal nechvalně známým svým prohlášením, že neví, jestli je Země kulatá.

Oba se například zasadili o zásadní změny ve slovenské veřejnoprávní televizi a rozhlase (televize dostala nové vedení a přejmenovala se z RTVS na STVR), změny způsobu udělování dotací, nebo již dříve odvolali uznávané ředitelky Mezinárodního domu umění pro děti Bibiana a Slovenské národní knihovny.

Tento týden Šimkovičová odvolala ředitele dvou prestižních a podle názorů odborníků a kulturní veřejnosti dobře fungujících institucí - Matěje Drličku, který vedl Slovenské národní divadlo (SND), a Alexandru Kusou, která čtrnáct let řídila Slovenskou národní galerii a dokončila její rozsáhlou rekonstrukci. „Museli jsme se s nimi rozloučit, jelikož máme důkazy o tom, že jejich manažerské schopnosti selhaly,“ prohlásila Šimkovičová na tiskové konferenci, na níž většina novinářů nemohla klást otázky.

Stejně tak řekla, že se nesetká se zaměstnanci SND, kteří ji pozvali do divadla k diskuzi. „Zaměstnanci SND chodí ke mně na ministerstvo kultury, ja nemusím chodit za nimi,“ řekla Šimkovičová podle deníku Sme. Na tiskové konferenci také uvedla, že ji protestující na kolech vyhnali z jejího domova v Kittsee a nyní si bude muset hledat domov na Slovensku.

Odvolání obou ředitelů vzbudilo mezi odborníky a opozicí silnou vlnu kritiky. Některá slovenská média mluví o čistkách v resortu kultury. I v zahraničí byli Drlička a Kusá považováni za odborníky na svém místě. „Kroky ministryně Šimkovičové sledujeme s velkým znepokojením,“ řekla například Slovenské televizi a rozhlasu (STVR) mluvčí Národní galerie Praha, podle níž měl vývoj slovenské galerie pod vedením Kusé evropskou úroveň.

Kusá se pro slovenský deník Pravda vyjádřila, že odvolání čekala, neboť se ministerstvu nezamlouvá současná práce galerie, přičemž ale nikdo z resortu podle jejích slov netlumočil své představy. „Trochu mě to uráží kvůli kolegům,“ uvedla.

Pro stejný deník se odvolaný ředitel divadla Drlička vyjádřil, že Šimkovičová a Machala nesnesou žádný náznak odporu nebo neposlušnosti. „Jsou na úrovni STB a gestapa,“ řekl Drlička Pravdě. Své odvolání popsal už předtím tak, že za ním přišla domů úřednice ministerstva a dva stokiloví chlapi, které popsal jako gorily. Obává se o svobodu divadla.

Slovenská opozice a mnoho lidí nyní volají po konci Šimkovičové ve funkci. „Arogance a autoritářské zásahy ministryně Šimkovičové přesahují všechny hranice. V moderních dějinách Slovenska nemají obdobu,“ řekl televizi Markíza místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Ivan Štefunko.

Vypískání Šimkovičové:

Na čtvrtek hnutím svolaný protest proti ministryni bude vůbec první protivládní demonstraci na Slovensku od atentátu na premiéra Roberta Fica. Jak zní reakce lidí na její kroky, si mohla Šimkovičová vyslechnout již před několika dny - vypískali jí totiž diváci folkorního festivalu v Terchové, na který dorazila jako čestný host. Představitelé vlády zatím za Šimkovičovou stojí.

