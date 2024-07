Psal se leden 2024, když na Slovensku vypukla kontroverze kolem počínání slovenské ministryně zdravotnictví Zuzany Dolinkové (Hlas). Ta přidala na sociální síť záběr z nemocnice, na němž v šatech a se šperky na rukou chová předčasně narozené dítě.

Na fotku zareagovala primářka Oddělení neonatologické intenzivní medicíny v Dětské fakultní nemocnici v Košicích Vanda Chovancová. Ministryni vyzvala, aby si kvůli riziku infekce příště sundala šperky a oblékla ochranný oděv. Celá kauza se následně hojně řešila v médiích i na sociálních sítích.

Nyní jsou košické oddělení a jeho primářka v centru pozornosti opět. Ovšem tentokrát v souvislosti s pozitivními zprávami. Když se totiž dlouhodobě nedařilo řešit špatný stav prostor oddělení, rozhodla se Chovancová ve spolupráci s aktivistkami a neziskovou organizací založit veřejnou sbírku. Záměrem bylo získat peníze na rekonstrukci. Vlna solidarity všechny překvapila.

Celkem Slováci za měsíc vybrali 329 750 eur, tedy v přepočtu více než 80 milionů korun. Přispělo 12 521 lidí, ukazuje portál Donio. „Více než 23 lidí ze sta, kteří navštívili stránku sbírky, do ní i přispělo. Jde o jeden z nejvyšších konverzních poměrů ve sbírce, která byla kdy zveřejněná na platformě Donio,“ uvedl slovenský list Sme.

close info Zdroj: Deník zoom_in Co se děje na Slovensku.

Lidé také přispívali více, než je průměr u sbírek na Doniu. V případě košické neonatologie průměrný dárce věnoval 26,2 eura (v přepočtu 663 korun), jinak je průměr 25 eur. „Téma sbírky bylo mimořádně jasné a silné, odkaz byl: nemocnice hnije a vláda si zvyšuje platy,“ okomentovala pro Sme spoluorganizátorka sbírky Milena Bobeková.

Oddělením ročně projde zhruba 300 dětí, jde o předčasně narozené děti a novorozeňata v kritickém stavu. „V zimě fouká přes okna, která se nedají zavřít, v létě je extrémně teplo, více než 40letá klimatizace nestačí. K inkubátorům se běžně dostanou holubi, netopýři či hmyz. Při dešti přes okna zatéká,“ popsaly stav oddělení organizátorky sbírky. Vybrané peníze poslouží na výměnu oken a rekonstrukci prostorů pro matky.

Sbírku podpořila na sociálních sítích i satirická stránka Zomri, kterou na Slovensku sledují tisíce lidí, připomíná slovenská televize Markíza. Právě její administrátoři upozornili, že se najednou vzpamatovalo i slovenské ministerstvo zdravotnictví. Ministryně Dolinková několik dní po ukončení sbírky informovala, že vláda schválila nadstavbu Dětské fakultní nemocnice za 36 milionů eur, hotovo má být v roce 2028.

Právě neochota dřívějších i současné vlády schválit peníze na nadstavbu byla jedním z důvodů, proč se zástupci neonatologického oddělení rozhodli uspořádat sbírku na rekonstrukci stávajících nevyhovujících prostor.

