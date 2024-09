Bývalý moderátor úspěšného politického diskusního pořadu Na tělo Michal Kovačič po svém vyhazovu ze slovenské televize Markíza oznámil, že zakládá svůj vlastní zpravodajský projekt. „360° bude internetový projekt, který přinese reportáže z parlamentu a vlády, debaty a rozhovory, videa vysvětlující složité problémy a kauzy a investigativu rozkrývající lži a zlodějiny. Bude jej tvořit osmičlenná redakce složená ze zkušených televizních profesionálů. Projekt 360° zakládáme, aby to, co v televizích už lidé nenajdou, našli u nás,“ popsal svoji novou práci Kovačič.

Jako spoluzakladatele si přibral další slovenské novináře, kteří v poslední době opustili svá původní pracoviště s poukazem na politické tlaky. Konkrétně Barboru Šišolákovou, která dříve působila na slovenské veřejnoprávní stanici RTVS (po nedávné změně zákona nově STVR), a Adela Ghannama, původně reportéra Markízy.

O pomoc s rozjezdem projektu požádal Kovačič běžné Slováky prostřednictvím sbírky na webu Donio, kterou založil 1. září. A nestačil se divit. V uplynulých dvou týdnech mu zhruba šestnáct tisíc lidí poslalo 570 tisíc eur - v přepočtu přes 14 milionů korun.

Vtipně tento nečekaný vývoj glosoval nedávno třeba známý slovenský moderátor Matej „Sajfa“ Cifra, který si Kovačiče pozval jako hosta do své show ve slovenském rádiu Fun. „Ahoj Michale. Nemáš, prosím tě, k půjčení nějaké peníze? Cítíš se být bohatý? Jsi teď nejbohatší novinář,“ připomněl Sajfova slova portál Plus Jeden Deň.

Kovačič následně odpověděl, že peníze nepatří přímo jemu a použije je pouze na fungování nového zpravodajského projektu. Část Slováků o tom ovšem pochybuje a napomáhají tomu i různé dezinformace, které se začaly šířit.

Upozornil na ně facebookový profil Hoaxy a podvody, který se dlouhodobě věnuje vyvracení konspiračních teorií. „Telegramové účty zveřejňují zprávy, které naznačují, že za sbírkou stojí společnost ESET, a dodávají, že je to stejný „podvod“ jako sbírka na munici Ukrajině. Nadzvedlo je, kolik peněz se zakladatelům projektu povedlo vybrat. Frustrace společně s výtlakem na sociálních sítích začaly vytvářet narativ, že za sbírkou stojí progresivci, ESET, oligarchové a anonymní dárci,“ shrnul profil Hoaxy a podvody.

Jeho administrátoři ovšem upozornili, že web Donio údaje o přispívajících zná. Reagoval i Kovačič. „V uplynulých dnech jsem slyšel množství hloupostí - není to pravda. Někteří lidé si to neumí představit, ale realita je taková, že náš projekt podpořilo více než 14 tisíc dárců s průměrným příspěvkem 37 eur,“ řekl Kovačič profilu Hoaxy a podvody.

Novinář Michal Kovačič moderoval na televizi Markíza diskusní pořad Na tělo od roku 2018. Následně se stal jedním z nejznámějších moderátorů politických duelů v zemi a také jednou z tváří Markízy. O to větší šok diváci zažili při vysílání Na tělo letos v květnu. „Kovačič v závěru nedělní diskuse prohlásil, že v Markíze se bojuje o podobu zpravodajství. Mluvil o škrtání pořadu a pokusech o cenzuru,“ připomněl slovenský web Aktuality.

Následovalo odmítavé vyjádření Markízy a společné prohlášení redaktorů stanice, kteří se postavili za Kovačiče a pohrozili, že pokud vedení Markízy pořad Na tělo zruší, sáhnou k právním krokům. „Vedení požádáme, aby se do tří dnů písemně zavázalo, že pořad bude pokračovat ve svobodné dramaturgii a se stejným moderátorem i po letní pauze. V opačném případě využijeme všechny právní kroky kolektivního odporu, které nám umožňuje zákon,“ znělo jejich stanovisko.

Celá kauza nakonec vyústila odchodem Kovačiče z Markízy. „Televize ho propustila navzdory tomu, že k tomu odbory nedaly svolení, což považují za porušení zákona,“ uvedl slovenský server Sme.

Kovačičův projekt není jediným současným rozšířením slovenské mediální scény. 1. července vznikla v zemi pobočka české internetové televize DVTV. „Jednou z jejích hlavních tváří bude bývalý moderátor RTVS Miroslav Frindt,“ upřesnil slovenský list Štandard. Slovenská DVTV má podobně jako ta česká nabízet zevrubné rozhovory.

Které další tváře doplní Frindta, jasné zatím není, původně se ale spekulovalo třeba i právě o Kovačičovi.

Podle odborníků média na Slovensku dlouhodobě čelí politickým tlakům. Premiér Robert Fico a další členové strany Smer v minulosti nazývali některé novináře prostitutkami a oni i politici z koaliční Slovenské národní strany také vybraným médiím - například listu Sme či Denníku N - odmítají odpovídat na dotazy.

Počátkem léta vláda a parlament schválily nový zákon o slovenské veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Z RTVS se stala stanice STVR, přičemž se změnily struktury jejího vedení. Nový zákon, proti kterému se vzbouřila opozice, fakticky znamená zestátnění televize a její ovládnutí současnou koalicí.

info Zdroj: Deník U sousedů

Rubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.

Přejeme hezké nedělní počtení.