S blížícím se termínem předčasných parlamentních voleb vrcholí na Slovensku politický boj. Jeho součástí se staly 29. srpna i oslavy Slovenského národního povstání. Zatímco oficiální oslavy se konaly v Banské Bystrici a zúčastnili se jich pamětníci i prezidentka, strana Smer Roberta Fica uspořádala ve Zvolenu vlastní akci. Zazněla při ní protiukrajinská a protiamerická hesla, dav napadl novináře.

Slovenské národní povstání, které vypuklo 29. srpna 1944, bylo nejvýraznějším aktem odporu Slováků vůči nacismu a režimu Slovenského státu za druhé světové války. Před několika dny ovšem jeho výročí posloužilo jako ukázka rozdělenosti slovenské politické scény i společnosti.

Nejvyšší ústavní činitelé, včetně prezidentky Zuzany Čaputové a pozvaných zástupců 35 diplomatických misí na Slovensku (s výjimkou Ruska a Běloruska), položili věnce v Banské Bystrici, městě, které bylo srdcem povstání a v současnosti jej zde připomíná muzeum. Veřejných oslav se představitelé země neúčastnili, věnce položili dříve a následně byli hosty speciálního galavečera pro zvané. Vysvětlili to tím, že nechtěli poskytnout prostor pro narušitele a zajistit tak důstojnou podobu oslav.

Jejich formu účasti na výročí kritizoval předseda strany Smer a bývalý premiér Robert Fico. Jeho strana stejně jako loni zorganizovala vlastní oslavy ve Zvolenu. Tehdy pozvala navzdory ruské agresi na Ukrajině ruského velvyslance. I letošní akci provázela řada kontroverzí.

Fašisti a antifašisti

Smer ji pořádal společně se Slovenským svazem protifašistických bojovníků. Tato organizace ale v poslední době čelí kritice.

„Na oslavách ve Zvolenu byli i členové strany Republika (nacionalistické hnutí, jehož členy jsou mnozí bývalí členové strany Kotlebovci - ĽSNS, krajně pravicového nacionalistického uskupení, pozn. red.). Svaz je kritizovaný pro sbližování s Republikou. Někteří jeho členové to považují za poskvrnění historie svazu a zneuctění antifašistické tradice," uvedl slovenský deník Pravda.

Kontroverze vyvolala například přítomnost člena Republiky Miroslava Suji. Ten si na kabát připnul vyznamenání, které ale, jak se ukázalo, koupil na internetu.

Z falešných vyznamenání politika Miroslava Suji si dělal legraci například slovenský satirický profil Zomri:

V úvodu akce ve Zvolenu dav skandoval ‚Ať žije FicoŽ. Následně s projevy vystoupili členové jeho strany, s protiukrajinskými a protiamerickými hesly. „Na náměstí vlály i vlajky Sovětského svazu,“ nastínila slovenská televize TA3.

Napadení novinářů

Na internetu například koloval projev Ľuboše Blahy ze Smeru. „Máme tady liberální fašismus a musíme ho porazit. Klíčovou roli ve Slovenském národním povstání sehráli komunisti. Ďekujeme soudruzi, děkujeme. Tehdy nás okupovali Němci, dnes nás okupují Američané,“ prohlásil mimo jiné. Rovněž provolával hanbu prezidentce Čaputové.

Lidé na akci následně napadli novináře, kterým bránili natáčet. Video sdílel například server Refresher.

Oslavy Smeru kritizovali jak představitelé současných vládních stran, tak například kandidát na post prezidenta a bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok. „Bylo to cynické politické zneužití svátku,“ uvedl pro televizi TA3.

