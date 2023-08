/REPORTÁŽ/ Zachovalé historické centrum s množstvím kostelů, fotogenické uličky, románská rotunda a také vyhlášená sladká pochoutka. Tím vším láká návštěvníky slovenské město Skalica nacházející se kousek od českých hranic. Přestože historické jádro odkazuje na slavnou minulost královského města, někdy upadá v zapomnění, jak velkou roli Skalica hrála v době vzniku Československa.

Jednou z nejcennějších architektonických památek ve slovenské Skalici je starobylá románská Rotunda sv. Jiří. | Foto: Deník/Eliška Gáfriková

Kynuté těsto má příjemnou žlutou barvu a oříšky se sypou při zakousnutí na kolena, jak moc jich tam je. Odejít ze slovenského města Skalica bez ochutnání tamního vyhlášeného trdelníku by byl hřích. Vychutnávám si ho sedíc na lavičce u dalšího skalického pokladu - románské Rotundy svatého Jiří. Kamenná stavba se nachází na vyvýšeném místě, obklopená zeleným udržovaným trávníkem a lavičkami.

Co se děje na SlovenskuZdroj: DeníkV poledne uprostřed pracovního týdne je město klidné a u rotundy je jen pár dalších lidí, už na první pohled jde ale o turisty. Není divu, Skalica je se svým historickým centrem a jako vyhlášená vinařská oblast skvělým místem pro trávení volna.

Slovensko je rájem termálů. Návštěva koupališť ale provětrá peněženku

Trdelník lze v Skalici sehnat na množství míst, třeba u Františkánského kostela Panny Marie Sedmibolestné s klášterem. Nyní se v areálu nachází nejen galerie, ale také sympatická vinárna, kde se kromě trdelníku, který se svou chutí liší od těch, které lze běžně pořídit v Česku, dají sehnat vína místních vinařů. „Tradice trdelníku je stará více než 150 let a snažíme se ji udržet. Trdelník, co prodáváme, vypadá a chutná stejně jako tehdy,“ říká sympatická žena za pokladnou.

Historické centrum Skalice je malé, vše se dá snadno obejít pěšky za krátký čas. Prakticky na každém kroku ale člověka čeká pohled na významnou historickou či architektonickou budovu, zachovalé původní domky tvoří příjemný kolorit procházky.

Jezuitský kostel sv. Františka Xaverského s kolejí ve slovenské Skalici. Kostel byl odsvěcen, nyní se využívá například ke koncertům. V koleji sídlí gymnázium.Zdroj: Deník/Eliška Gáfriková

Rotunda má přes silnici klasicistní kalvárii, malebnými uličkami se od ní dá projít právě k františkánům nebo k jezuitskému kostelu. Ten byl odsvěcen, takže se monumentální bílá stavba nyní využívá například pro koncerty. Nedávno byla dokonce dějištěm seriálového natáčení, slovenská televize Markíza odsvěcený kostel využila jako chrám pro seriálového faráře v sérii Svatý Max.

Zazdění ve hradbách

Srdcem města je Náměstí svobody, kde se pravidelně konají různé trhy a další akce. Jeho výraznou dominantou je barokně upravený gotický Farní kostel sv. Michaela. Pozorný návštěvník kolem něj objeví nejen zajímavé sochy, ale také tabulky vyprávějící o historii města. Třeba tu, která přibližuje pověst o skalickém hradebním opevnění. Peníze na něj dal městu král Béla II. zvaný Slepý. Jelikož neviděl, měšťané nepostavili hradby dle jeho přání.

Když mu to jeden ze dvořanů prozradil, král se velmi rozzlobil. „Nechal do hradeb zazdít stavitele a představitele Skalice, kteří za stavbu odpovídali. Ještě v týž den skutečně do hradeb zazdili několik chlapů. Ale až když král odjel, vyšlo najevo, že to nebyli ti, kteří měli pykat, ale zločinci z městského vězení,“ oznamuje tabulka.

Interiér barokně upraveného gotického Farního kostela sv. Michaela ve slovenské SkaliciZdroj: Deník/Eliška Gáfriková

Pýchou skalického historického náměstí je také místní kulturní dům, v němž sídlí i informační středisko. Bohatě zdobenou stavbu totiž nenavrhl nikdo jiný než i v České republice známý a oslavovaný architekt Dušan Jurkovič.

Hlavní město

Pozorný návštěvník na náměstí objeví také jednu pamětní desku, odhalenou v roce 2018. „Při příležitosti 100. výročí příchodu československé dočasné vlády na Slovensku do Skalice,“ stojí na desce osazené na rohovém domě, který je sídlem městského úřadu.

Mnoho lidí ani neví, že po několik dní v přelomových podzimních dnech roku 1918, kdy vznikalo Československo, se Skalica jako sídlo dočasné vlády stala slovenským hlavním městem. Vládu vedl Vavro Šrobár a měla pověření spravovat slovenské záležitosti. Skalica byla ideálním místem, neboť Bratislava tehdy ještě zůstávala politicky věrná Uhrám.

Barokně upravený gotický Farní kostel svatého Michaela ve slovenské Skalici tvoří dominantu tamního náměstí. Je oblíbeným místem pro svatby.Zdroj: Deník/Eliška Gáfriková

Nyní náměstí lemuje řada kaváren, jedna z nich je hned vedle městského úřadu s tabulí. Zatímco místní míří spíše do restaurací na polední menu, v kavárně sedí i parta cyklistů z Moravy. „Do Skalice jezdíme rádi, je to kousek, hezká krajina i hezké město. Je skvělé, že tady zachovali historické budovy. Jsou v dobrém stavu, je vidět, že se o ně starají,“ chválí muž v modrém triku.

A na dotaz, zda je lepší skalický trdelník, nebo ten „staročeský“ (Trdelník ve skutečnosti nemá s označením „staročeský“ nic společného, jedná se pouze o marketingový trik některých prodejců - pozn. red.), odpovídá i s kamarády jednoznačně: „Skalický, kupujeme ho s sebou domů,“ smějí se.

Rubrika U sousedů



U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.



Přejeme hezké nedělní počtení.