Slovenské termální lázně a koupaliště jsou oblíbenou dovolenkovou destinací. Při jejich letošní návštěvě ale lidé musejí počítat s vyššími cenami. Některá koupaliště oproti loňsku zdražila i dvojnásobně.

Termální koupaliště Vadaš ve slovenském Štúrovu | Foto: Wikimedia Commons, Ervín Pospíšil, CC BY-SA 3.0

Vedle hor a národních parků, zejména pak těch tatranských, láká turisty na Slovensko ve velkém také množství termálních koupališť.

Termální prameny patří mezi nejcennější a také nejvýnosnější tamní přírodní bohatství a postupně kolem nich vznikly kromě tradičních lázní také moderní a dobře vybavená koupaliště.

Co se děje na SlovenskuZdroj: Deník„Mezi termální koupaliště Slovenska můžeme zařadit více než 45 koupališť. Nejpopulárnější jsou v Galantě, Kováčové, Patincích, Štúrovu, Dunajské Stredě či ve Velkém Meděru. Množství termálních koupališť vzniklo i v blízkosti známých lázní,“ konstatuje slovenský web kupaliska.sk.

Za teplou vodou na jih a do podhůří

Co se týče lázní, lze si vybrat ze široké nabídky procedur i zaměření na různé zdravotní problémy. „Snad nejznámější z lázní jsou Piešťany, které kromě termální minerální vody proslavilo i léčivé bahno. Rajecké Teplice okouzlí návštěvníky exkluzivní antickou atmosférou. Neobyčejně čisté ovzduší horského prostředí Vysokých Tater, ve kterém je umístěno vícero lázní, pomáhá při respiračních onemocněních,“ zmiňuje oficiální slovenský propagační web pro turisty Travel to Slovakia.

Slovenské Tatry jsou připraveny na turisty. Všechny chodníky už jsou otevřené

Nejvíce termálních koupališť lze najít na jižním Slovensku při hranici s Maďarskem - tedy v Trnavském a Nitranském kraji, kde se lze koupat v příjemně teplé a léčivé vodě například ve Štúrovu, Dunajské Stredě či Velkém Meděru. Mnoho jich je také v podhůří Tater, tedy v Banskobystrickém nebo Žilinském kraji, kde koupaliště doplnilo množství atrakcí, a na turisty tu čekají akvaparky Tatralandia nebo Bešeňová s nabídkou tobogánů a wellness.

Naopak nejméně termálních koupališť nabízí východní Slovensko. „Nacházejí se zde pouze dvě taková koupaliště – Aquaspa Gánovce a Izabela Vyšné Ružbachy,“ zmiňuje web kupaliska.sk.

Plná peněženka je žádoucí

Letos si lidé na drtivé většině koupališť na Slovensku - ať už termálních nebo nikoliv - připlatí. Podobně jako v Česku i na Slovensku služby v posledních měsících zdražily. Slovenská média dokonce před zahájením letní sezony varovala, že někde vzrostly ceny vstupů a různých služeb na koupalištích dokonce dvojnásobně. „Někde si člověk oproti loňské sezóně připlatí o euro, jinde zaplatí až dvojnásobek,“ shrnuje text slovenského webu Refresher.

Ledová jeskyně bez ledu. Slovenský přírodní klenot mizí před očima

Zdražení se dotklo především koupališť v krajských městech, nevyhnulo se ani umělým vodním plochám ve slovenském hlavním městě. „Vstupné na koupaliště bude oproti minulému roku upravené, zohlední inflaci a vyšší vstupní náklady především za elektřinu, vodné, stočné,“ řekla slovenskému deníku Pravda mluvčí slovenského hlavního města Dagmar Schmucková.

Zdroj: Youtube

Nejdražší vstupné na Slovensku pro dospělé se na běžných koupalištích pohybuje i kolem osmi eur (v přepočtu zhruba 190 korun), mnohdy (zejména v menších městech) je to ale kolem tří až čtyř eur (kolem 100 korun).

Na termálních koupalištích a termálních akvaparcích jsou ceny výrazně vyšší. Podle statistiky webu kupaliska.sk se vstupné na ně pro dospělého na celý den pohybuje přibližně od dvaceti eur výš (v přepočtu tedy od 475 korun výš). Nejdražší je momentálně termální koupaliště Aphrodite v Rajeckých Teplicích, kde celodenní vstup pro dospělého vyjde na 45 eur - v přepočtu 1070 korun. V těsném závěsu jsou termální akvaparky Gino Paradise Bešeňová a Tatralandia v podhůří Tater s cenami vstupného pro dospělého na den v hodnotě 36 eur (v přepočtu zhruba 855 korun).

Požár v Banské Štiavnici: Obnova klenotu Slovenska potrvá roky, pomohou i Češi

Slováky podobné ceny a zdražování na koupalištích rozhodně nepotěšilo a po zveřejnění prvních zpráv o letošních cenách vstupného se zejména na sociálních sítích strhla velmi bouřlivá debata.

„Pravdou je, že jako čtyřčlenná rodina při současných cenách rozhodně nemůžeme vyrážet na koupaliště tak často, jak bychom chtěli. Takže je volíme jen občas, do drahých akvaparků pak zamíříme asi jen o dovolené, kdy vyrážíme na střední Slovensko. Raději chodíme na blízké přírodní plochy - naštěstí máme blízko přehradu i rybník, kde zaplatíme pouze za občerstvení ze stánku, pokud si nějaké dáme. Mám malé děti, snažím se proto sledovat kvalitu vody,“ řekla Deníku matka dvou dětí Petra žijící v okresním městě na západě Slovenska.

Rubrika U sousedů



U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.



Přejeme hezké nedělní počtení.