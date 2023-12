Rodinná vánoční večeře, při níž příbuzní kladou mladému muži dotěrné osobní otázky. Takový námět má letošní vánoční reklama mobilního operátora Slovak Telekom. Slováci ale ze slovenské verze textu spotu vyvodili, že mladík je homosexuál, a stejně tak je zaskočilo použití slova spermie. Tisíce lidí proto sepsaly proti reklamě petici a řešila ji dokonce i slovenská Rada pro reklamu.

T-Mobile v Praze. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jakub Krupka

I slovenské televize už několik týdnů chrlí na diváky vánoční reklamy. Jedna ale mezi Slováky vzbudila kontroverze. Konkrétně vánoční spot mobilního operátora Slovak Telekom, který patří do skupiny Deutsche Telekom AG (v Česku je dceřinou společností operátor T-Mobile).

Co se děje na SlovenskuZdroj: DeníkVznikla i petice a padesátka lidí se kvůli reklamě nazvané Vzájemný respekt je ten nejhezčí dárek obrátila na slovenskou Radu pro reklamu. Nyní už je v televizích k vidění pouze zkrácená verze spotu, operátor ale odmítá, že by tím ustoupil stížnostem.

Děj reklamy se odehrává na rodinné vánoční večeři. Hlavní postavou je mladý muž, který zpívá o dotěrných otázkách od blízkých. Dvě z nich se pro některé Slováky staly doslova trnem v oku. Konkrétně verše „teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“ a „mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie“.

Plná verze reklamy, která pobouřila Slováky:

Zdroj: Youtube

Zatímco z prvního si lidé dovodili, že je mladík gay, ve druhém je pobouřilo slovo spermie. „Výraz stěžovatelé považují za nevhodný a neetický, zejména ve vztahu k máloletým divákům. Stěžovatelé rovněž namítají, že reklama propaguje homosexualitu a podsouvá ideologii LGBTI, uráží tradiční rodiny, křesťanské hodnoty, slovenské vánoční zvyky a tradice,“ shrnuli reakce konzervativně orientovaných Slováků zástupci Rady pro reklamu.

Více než patnáct tisíc lidí také dosud podepsalo petici proti reklamě, ve které hrozí, že pokud operátor spot nestáhne, zruší u něj své smlouvy. K reklamě se vyjádřili také někteří konzervativně orientovaní politici, včetně člena SNS Tomáše Taraby, který na sociální síti napsal, že operátorovi za tuto reklamu přeje mimořádné zdanění příjmů.

Na Slovensku otevře řetězec Biedronka. Už je známé i datum

Nová slovenská ministryně kultury za nacionalistickou SNS Martina Šimkovičová uvedla, že se na ni obracejí lidé se žádostmi, aby zastavila vysílání spotu. „Šimkovičová je známá svými konzervativními názory. Prý plánuje změnu zákona, díky které by se v budoucnu minimálně ve veřejnoprávní televizi takovýto druh reklamy nemusel objevit,“ napsal slovenský portál HN.sk.

Spermie nevadí, řekla rada

Zástupci operátora se vyjádřili, že reklama popisuje mezigenerační setkání, které se často projevuje střetem různých názorů. Příznivci spotu potvrzují, že odpovídá tomu, co doma běžně zažívají. „Mnozí mladí lidé se s reklamou ztotožňují, jelikož se s podobnou situací a připomínkami o tom, jak by měli žít, setkávají každé Vánoce,“ napsal třeba slovenský portál Refresher.

Komise Rady pro reklamu stížnosti ohledně spotu zamítla. Podle jejích zástupců není slovo spermie vulgární a hláška o tom, že hlavní hrdina dívku nehledá, je otevřená různým interpretacím - tedy nemusí nutně znamenat, že je homosexuál. Ani to by ale podle rady nebyl problém, protože by to znamenalo nediskriminační přístup k menšině. „Pokud by došlo k odpovědi hlavního hrdiny tak, že tento nehledá dívku, protože hledá například partnera stejného pohlaví, tuto skutečnost nelze považovat za takovou, která by měla v projednávaném případě vliv na etičnost reklamy v kontextu její slušnosti,“ uvedli zástupci rady.

Cesta na Slovensko se neobejde bez návštěvy termálů:

Slovensko je rájem termálů. Návštěva koupališť ale provětrá peněženku

Slováci v televizi nyní vidí už jen zkrácenou verzi reklamy, v níž se neobjevuje věta o spermiích. Zástupci Telekomu ovšem odmítli, že by tím vyšli vstříc stěžovatelům. „Zkrácení televizního spotu vychází z naší mediální strategie, která divákům nabízí i kratší stopáže spotů. Originální znění televizního spotu je plně k dispozici na oficiálním Youtube kanálu Slovak Telekom, nebo na Facebooku Slovak Telekom,“ poslali zástupci operátora stanovisko slovenskému portálu HN.sk.

V Česku jinak

Pro společnost jde v posledních měsících o několikátý spot na Slovensku, v němž apeluje na vzájemný respekt i vůči menšinám. Po loňském útoku na bratislavský bar Tepláreň, při němž pachatel zastřelil kvůli jejich orientaci jednoho bisexuála a jednu nebinární osobu, Slovak Telekom spustil kampaň Čekání na odpověď, v níž mladá žena z baru Tepláreň uvedla, že chce žít v zemi, kde se nemusí bát o své bezpečí.

Jak volili Romové na Slovensku:

Romové drtivě volili expremiéra Matoviče. Neuplácel, pomohl jim

V první polovině letošního roku pak zveřejnil sérii reklam s podtitulem Respekt je vše, co nás spojuje, v níž známé slovenské osobnosti apelovaly na respekt mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti, sexuální orientaci či míry. Před několika týdny operátor za tyto počiny dokonce získal ocenění Kumšt bez sexismu, které je součástí anticeny Sexistický kiks, upozorňující na sexismus v reklamě.

Česká verze vánoční reklamy:

Zdroj: Youtube

Na rozdíl od těchto kampaní určených speciálně pro Slovensko se současná vánoční reklama, která pobouřila část Slováků, vysílá i v deseti dalších zemích Evropy, včetně Česka. Text písně je ale v každém státě jiný, v české verzi slova o tom, že mladík nehledá dívku, nebo že se s ním matka baví o spermiích, nejsou.