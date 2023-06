Ve slovenských Tatrách začala letní turistická sezona. Už i nejvyšší pohoří Slovenska tak až na mimořádné výjimky nabízí zpřístupněné všechny turistické chodníky. To platí i pro další slovenské národní parky.

Dolina Zeleného plesa v slovenském Tatranském národním parku | Foto: Wikimedia Commons, Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0

Nezbytnou součástí léta Slovenky Lucie Marečkové je alespoň jeden výlet do slovenské části Tater. „Letos plánujeme asi návštěvu Doliny Zeleného plesa, ještě ale nejsme stoprocentně rozhodnutí,“ zmínila mladá žena.

V Tatrách právě začíná letní turistická sezona. V Tatranském národním parku (TANAP), který se nachází na území Vysokých Tater, koncem tohoto týdne skončila každoroční sezonní uzávěra.

„Po 7,5 měsících tak návštěvníci budou moci opět využívat všechny značené turistické trasy včetně přechodů přes vysokohorská sedla a chodníků, které vedou na turisticky zpřístupněné štíty,“ uvedl tiskový odbor parku.

Co se děje na SlovenskuZdroj: DeníkNávštěvníci tak nyní mohou zamířit na více než 600 kilometrů značených tras. S omezeními musí počítat jen na několika, kde došlo k mimořádným událostem. Nadále neprůchozí zůstává Jamnícka dolina, kde chodník zavalily popadané stromy.

„Dobrovolníkům se jej sice podařilo zčásti zpřístupnit, ale jelikož stále není průchozí v celé původní trase, rozhodli jsme se jej prozatím uzavřít,“ sdělil náměstek ředitele Správy TANAP Peter Spitzkopf.

Zpřístupněné jsou od konce tohoto týdne všechny značené trasy i v ostatních slovenských národních parcích. Například v Národním parku Malá Fatra mohou turisté od pátku opět zavítat na trasy Medziholie - Veľký Rozsutec, Obšívanka - Malé nocľahy a Venkovka - Malý Kriváň, které byly od března uzavřené kvůli vyvádění mláďat.

Pro léto 2023 tak už zůstávají uzavřeny pouze trasy, které správci národních parků upravují nebo opravují. Kvůli tomu až v červenci se například zpřístupní soutěska Prielom Dunajca v Pieninách.

Stejně tak až v červenci otevře zbývající sezonně uzavřené trasy Národní park Nízké Tatry - konkrétně jde o chodníky Kotliská - Žiar, Poľana - sedlo Sinná a Demänovské sedlo - sedlo Javorie - Krupovské sedlo.

Výlet do hor nepodceňte, varují záchranáři

Přehled aktuálních uzávěr najdou lidé i na webu nebo v aplikaci slovenské Horské záchranné služby. Její příslušníci se zahájením letní sezony upozornili, aby lidé výlety do slovenských hor rozhodně nepodcenili.

Nedávný zásah slovenské Horské záchranné služby:

„V polohách nad 2000 metrů se nejen ve Vysokých, ale také v Západních a Nízkých Tatrách ještě vyskytují souvislá sněhová pole. Před túrou je důležité zodpovědně se připravit, zkontrolovat předpověď počasí a přizpůsobit trasu povětrnostním podmínkám, stavu chodníků a kondici,“ zdůraznili horští záchranáři. Dále doporučili, aby si lidé sjednali pojištění na zásah horské služby.

V loňské letní sezoně na území Slovenska zasahovali u 480 případů. Nejčastěji šlo o zranění při pádech, náhlé zhoršení zdravotního stavu turistů, či když zabloudili. Hned po Slovácích a Polácích šlo nejčastěji o Čechy. „Záchranáři HZS pomáhali v létě českým turistům 62krát,“ konstatuje shrnutí loňské letní sezony na slovenských horách.

