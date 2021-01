Za deset let by mělo být zcela normální, že vám do plynového kotle vedle zemního plynu půjde i biometan. A elektřina bude pocházet nikoli z uhelné či jaderné, ale bioplynové elektrárny.

Bioplynová elektrárna. | Foto: Shutterstock

Na prosincovém summitu Evropské unie, kde bylo dosaženo dohody o snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, se do závěrů dostalo, že členské státy mohou k dosažení tohoto cíle použít nejen obnovitelné zdroje, ale i „přechodné technologie“, a to včetně elektráren na zemní plyn. Premiér Andrej Babiš tehdy považoval tuto zmínku za svůj osobní úspěch. „Bez plynu vůbec nemůžeme ukončit používání uhlí. Byl to boj, ale povedlo se,“ uvedl.