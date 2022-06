Podle unijních činitelů nevyjádřil ke kandidatuře Ukrajiny a Moldavska do EU před summitem námitky žádný stát a očekává se proto potřebný jednomyslný souhlas. Lídři mají podle navrhovaných závěrů jednání slíbit podobný krok i Gruzii, pokud splní podmínky stanovené Evropskou komisí. Shodnout by se měli i na urychlené přípravě dalších dodávek zbraní Kyjevu a plánu investic EU do poválečné obnovy Ukrajiny. Zmíní též přípravu dalších sankcí proti Rusku a snahu pomoci s vývozem obilovin z Ukrajiny znemožňeným ruskou blokádou přístavů.