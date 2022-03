PŘEHLEDNĚ: Z Ukrajiny uprchlo už víc než milion lidí. Nejvíce do Polska

/INFOGRAFIKA/ Už více než milion lidí uteklo před válkou z Ukrajiny. Ve čtvrtek to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. „Jde o nejrychlejší takový exodus v tomto století,“ poznamenali zástupci mezinárodní organizace. Většinou jde o ženy a děti. Nejvíc jich zamířilo na západ do Polska, ale i do dalších sousedních států, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Moldávie a přes ně třeba i do České republiky.

Z Ukrajiny kvůli válce uprchlo již přes milion lidí. | Foto: Deník

Které státy jsou pod největším tlakem uprchlíků?

V Polsku přesáhl počet uprchlíků ve středu půl milionu. Vyplývá to z dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Z toho asi 95 tisíc lidí dorazilo jen během středy. Na hranici mezi Ukrajinou a Polskem jsou otevřené všechny hraniční přechody, i tak se tvoří kilometry dlouhé kolony. Slovensko i Česká republika situaci podle úřadů zatím zvládají. Na Slovensku jsou nejvytíženější přechody v obcích Vyšné Nemecké a Ubľa, které slouží k automobilové dopravě. Kolik utečenců již zamířilo do jiných států? Polsko - 547,982

Maďarsko - 133,009

Moldávie - 97,827

Další státy EU (včetně ČR) - 88,147

Slovensko - 79,059

Rumunsko - 51,261

Rusko - 47,800

Bělorusko - 374 Data UNHCR z 2. března (Kde je to možné, statistiky odrážejí další pohyb uprchlíků, aby se předešlo dvojímu započítání.) Kolik obyvatel Ukrajiny může v dalších dnech opustit svou vlast?

Podle agentury OSN sedm dní od začátku války byly na útěku dvě procenta populace. Ukrajina má zhruba 44 milionů obyvatel. Situace se nadále vyvíjí, podle úřadu OSN mohou v příštích týdnech a měsících z Ukrajiny uprchnout odhadem 4 miliony lidí. Jak se situace vyvíjí?

Čtvrtý den od začátku války už bylo v zemích Evropské unie z Ukrajiny přes půl milionu uprchlíků. Po týdnu už přes jeden milion. Podle úřadu OSN tlak trvá. „Pracoval jsem v naléhavých případech uprchlíků téměř čtyřicet let a jen zřídka jsem viděl exodus tak rychlý jako tento,“ měl uvést vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Kolik uprchlíků už přijala Česká republika?

Od začátku ruské invaze do středy se v Česku zaregistrovalo téměř 25 tisíc Ukrajinců. Na odboru azylové a migrační politiky vydali do středy 6449 speciálních víz lidem utíkajícím před válkou. Podle čísel Ředitelství služby cizinecké policie žádostí přibývá, první tři dny jich evidovali řádově stovky, ve středu se na cizinecké policii či v asistenčních centrech ohlásilo rekordních 10 731 lidí prchajících před válkou na Ukrajině. PŘEHLEDNĚ: Jak lze pomoci uprchlíkům u vás doma i v Česku Jak zvládají situaci české úřady?

Vláda už kvůli efektivnější péči o uprchlíky z Ukrajiny napadené ruskou armádou schválila nouzový stav, bude platit od pátku. Ministerstvo vnitra přiznalo, že vzhledem k extrémnímu nárůstu počtu uprchlíků vznikají fronty před pracovišti cizinecké policie a odboru azylové a migrační politiky. „Všichni na svém místě ale dělají, co mohou, aby se každého podařilo obsloužit v den, kdy přijde. Na registračních pracovištích jsou prodloužené otvírací hodiny do pozdního večera i posílené personální kapacity,“ sdělila mluvčí Klára Dlubalová. Došlo také k maximálnímu zjednodušení žádosti. Po první explozi vzala syna a odjela. Známá herečka popsala smutný útěk z Kyjeva Kolik Ukrajinců žilo před válkou v České republice?

K letošnímu 31. lednu žilo podle dat ministerstva vnitra v České republice téměř dvě stě tisíc (199 200) Ukrajinců s trvalým či přechodným pobytem. Míří Ukrajinci i dál do Evropy?

Německý ministr vnitra Maximilian Kall ve středu oznámil, že do země přišlo 5300 ukrajinských uprchlíků. Britský premiér Boris Johnson již na začátku týdne prohlásil, že ostrovní stát může přijmout asi dvě stě tisíc uprchlíků. Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air na svém Twitteru uvedla, že zdarma nabídne až sto tisíc letenek ukrajinským uprchlíkům k dosažení jejich cílové destinace. Z letišť v Polsku, Rumunsku či na Slovensku.