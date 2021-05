„Dokument bude obsahovat informaci o tom, jakou vakcínou a kdy očkování proběhlo, i informace o proběhlé nákaze či testování,“ uvedla pro Deník mluvčí Evropské komise v ČR Magdaléna Frouzová.Sice platí, že se očkovací průkaz DCG bude vydávat bez ohledu na to, jakou očkovací látkou očkování proběhlo. Ale bude na jednotlivých zemích EU, zda látky neregistrované Evropskou lékovou agenturou (EMA) za platné očkování uznají.

Nejde ale jen o to. Jako klíčový údaj se začíná ukazovat to, od kdy bude očkovaný člověk uznán za „bezpečného“. Zda to bude již hned po podání první dávky vakcíny, až po druhé dávce, nebo po druhé dávce a dvou týdnech po očkování, jak zní lékařské doporučení. I to bude na jednotlivých státech a situace v létě nemusí být jednoduchá.

Dvě dávky? Nestíhá se

Ukazuje se totiž, že plán proočkovat do prázdnin dospělou populaci EU, se splnit nepodaří. Přestože v Německu a dalších zemích očkování nabírá na tempu a počet podaných vakcín se podle renomovaného oxfordského serveru OWD blíží 50 na 100 obyvatel.Česko patří mezi ty země, které výrazně nezrychlují a postupně se v pořadí nejproočkovanějších zemí propadá.

Varující je, že velmi špatně jsou na tom země, kam tradičně míří k moři hodně českých turistů. Chorvatsko má 32 aplikovaných vakcín na 100 obyvatel, Bulharsko dokonce jen 16. Naopak dobře je na tom se 46 dávkami Španělsko nebo s 45 Itálie.

Nejvíce, 95, má Malta.Hloubku problému však ukazuje počet lidí, kteří mají již kompletní očkování. To se v EU pohybuje většinou mezi 10-15 % obyvatelstva. Pokud tedy budou zvolena pro platnost covid pasu tvrdá lékařská kritéria, bude většině obyvatel Unie k ničemu.