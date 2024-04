V Bělověžském pralese se uprchlici z africké Eritrey narodilo dítě. Zoufalou a ztracenou dvojici našla poblíž běloruských hranic polská pohraniční stráž. Zelená hranice tak po zimě opět ožívá. Překročit se ji za poslední dva měsíce pokusilo přes šest tisíc lidí.

Migranti na hraničním přechodu na polsko-běloruské hranici, 15. listopadu 2021. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

V polovině dubna i na východě Polska rychle spadly skoro až letní teploty, které Evropu zasáhly po Velikonocích. V noci zde z minusové strany atakovaly nulu. Pohraniční hlídka z podlaského sektoru toho dopoledne procházela tradiční trasu Bělověžským pralesem. Měla to být jedna ze standardních hlídek poblíž ostře střeženého plotu s Běloruskem na takzvané zelené hranici.

Nelegální migrace do Evropy loni zesílila:

Nelegální migrace v Evropě sílí. Česko řeší skoro dvojnásobek případů

„Kolem 10:30 jsme našli ženu, která potřebovala okamžitou lékařskou pomoc. Při rozhovoru s cizinkou vyšlo najevo, že před několika hodinami porodila dceru. Strážníci ženě přivolali vojenskou záchranku, která ji i s novorozeným dítětem okamžitě převezla do nemocnice v Hajnówce,“ uvedli v tiskové zprávě pohraničníci.

„Žena byla sama s dítětem. Zjišťujeme okolnosti porodu i to, jak se s dítětem dostala do Polska,“ dodala mluvčí pohraničníků Katarzyna Zdanowiczová pro deník Gazeta Wyborcza.

Podle lékařů je stav matky dobrý. Dvoudenní miminko bylo přivezeno do nemocnice podchlazené a muselo do inkubátoru. Přesto i jeho stav je podle pediatrů stabilizovaný. „Myslím, že budou v pohodě,“ sdělil lékař Tomasz Musiuk z nemocnice v Hajnówce. V zařízení bylo v té době pět běženců s různými druhy zranění, kterým se podařilo dostat do Polska i přes ocelovou bariéru na hranici. Běžně jich podle Musiuka v nemocnici bývá kolem patnácti.

Novorozence zabalila do mikiny

O maminku s dcerkou se aktuálně starají lidé z neziskové organizace Egala, kteří pomáhají migrantům na polsko-běloruské hranici. Na facebookové stránce organizace je možné se o dvojici dozvědět více.

„Těhotná žena z Eritrey strávila více než měsíc mezi dvěma hranicemi. V noci zcela sama porodila v lese holčičku. Miminko zabalila do své mikiny. Řekla nám, že zažila dvě deportace…“ Deportace v hraničářském žargonu znamená, že žena dvakrát zelenou hranici do Polska nelegálně překročila, byla ale zachycena pohraničníky a vrácena do Běloruska.

Co změní migrační pakt? Čtěte v textu:

Co říká migrační reforma: Posílá migranty do detencí, zavádí povinnou solidaritu

Podle mluvčí Zdanowiczové zatím není rozhodnuto, zda bude dvojice poslána zpět. V každém případě je vyhoštění migrantů, kteří nelegálně překročí zelenou hranici, nejčastější.

Zdroj: DeníkV den, kdy pohraniční stráž zachránila maminku s dcerou, na jiných úsecích zelené hranice zachytila 201 cizinců. „Minulou středu, tedy 24. dubna, bylo na hranici vojvodství Podlasie zaznamenáno 444 pokusů o překročení hranice,“ informoval na platformě X portál Dzień Dobry Białystok. Za duben jich je zatím 3 700. Za celý březen bylo těchto pokusů evidováno 3 400. Násobně víc oproti lednu a únoru. S příchodem jara zelená hranice opět migračně ožila.

Elektronicky zabezpečený plot

Skoro šest metrů vysoký ocelový plot chrání 186 kilometrů hranice s Běloruskem. Postaven byl v době největší krize v roce 2022. Většina této délky je i elektronicky zabezpečena. Nyní pohraniční stráž vybrala dodavatele na elektronické zabezpečení i na zbývající úsek podél řeky Bug, která odděluje Polsko od Běloruska v Lublinském vojvodství. Cena bude téměř 280 milionů zlotých (1,6 miliardy korun) a většinu uhradí Evropská unie. Plánuje se zde mimo jiné instalace 4 500 termokamer a 1 800 kamerových stožárů.