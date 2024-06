/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE V BRUSELU/ Esemesková komunikace kolem obřího nákupu proticovidových vakcín pro celou Evropskou unii může Leyenové zlámat vaz. Přesto její znovuzvolení do čela Evropské komise podpoří podle všeho šéfové států a vlád zemí EU, kteří se ve čtvrtek sešli na svém prvním řádném summitu po volbách do Evropského parlamentu.

Je to něco, na co je ze svého končícího pětiletého mandátu v čele Evropské komise Ursula von der Leyenová nejvíc hrdá. Evropská unie se pod jejím vedením dokázala dohodnout na společném nákupu kvalitních vakcín, a proočkovanost obyvatel Evropské unie tak mohla být velmi brzy jednou z nejlepších na planetě. A i díky tomu si mohla Evropská unie na konci pandemie říct, že tuto obrovskou krizi zvládla ještě poměrně dobře. Jak Brusel, tak Evropský parlament a EU jako celek dokázaly, že v časech krize umí zabrat a občanům Unie výrazně pomoci zvládnout i takový obrovský nečekaný problém, jakým pandemie covidu byla.

„Jsme jediný region na světě, kterému se něco takového podařilo,“ uvedla Leyenová v září 2021 k očkování v EU, kde se té době podařilo dosáhnout 70procentní proočkovanosti. „Řídili jsme se vědou. Dodali jsme vakcíny Evropě. Dodali jsme vakcíny světu. Postupovali jsme správně, protože jsme postupovali evropským způsobem. A fungovalo to,“ uvedla Leyenová v tehdejší zprávě o stavu Unie.

Nákupy za miliardy přes esemesky

Jenže se ukázalo, že ne vše bylo tak v pořádku. Vyjednávání, především to s koncernem Pfizer, si totiž vzala Leyenová takříkajíc pod sebe. A v nejvypjatějších fázích probíhalo doslova formou výměnou textových zpráv mezi šéfkou Evropské komise a ředitelem Pfizeru. Případem se začala zabývat belgická policie a v dubnu od ní převzal vyšetřování Úřad evropského veřejného žalobce a částí kauzy se také zabývá Evropský soudní dvůr.

„Všechno, co se týče covidu a nákupu vakcín, bylo dost bezprecedentní a nezvyklé. Takže je těžké říct, co se dalo udělat lépe nebo transparentněji. Samozřejmě je trošku zvláštní, pokud si šéf Pfizeru s Ursulou von der Leyenovou vyměňovali nějaké SMS zprávy. Nevíme vůbec, co v nich zaznívalo. To je právě ten problém,“ uvedl před časem pro Český rozhlas analytik Žiga Faktor z institutu Europeum.

Vedle evropských orgánů běží i belgický proces, kde bruselský soud až tuto středu podle serveru Euractiv zamítl argumenty belgického lobbisty proti opětovnému jmenování Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise kvůli obvinění souvisejícím s vyjednáváním o zakázce na proticovidové vakcíny se společností Pfizer.

Sto milionů vyhozených vakcín

Vedle otázky ceny vakcíny je tu i problém množství. Vakcína Pfizeru se totiž ukázala extrémně úspěšná, takže její další dávky přestaly být potřeba. Jenže závazek odebrat stovky milionů dávek, který byl uzavřen Evropskou komisí s Pfizerem a dalšími výrobci, přesto trval.

Země Evropské unie proto musely v minulém roce zlikvidovat stovky milionů dávek, což podle analýzy internetového zpravodajského portálu Politico přišlo občany Evropské unie na v přepočtu skoro sto miliard korun.

Přitom v kauze Pfizergate jde ještě o výrazně vyšší částky, celkem o 20 miliard eur, tedy půl bilionu korun, které Evropská unie za nákup vakcín tohoto koncernu v době covidové pandemie vydala.

Munice pro extremisty

V tuto chvíli se však nezdá, že by vyšetřování okolností prodeje vakcín mohlo Leyenové zabránit v tom, aby jí členské státy nominovaly podruhé na post předsedkyně Evropské komise. Také proto, že podle kuloárních informací ze summitu v Bruselu nemá EU žádného jiného kandidáta na tento post.

Navíc evropští lidovci, kterých byla Leyenová celoevropskou kandidátkou ve volbách, jasně zvítězili a dokázali v Evropském parlamentu posílit. Leyenové mateřská CDU/CSU zvítězila jednoznačně i v Německu.

Otázkou ale je, zda to všechno bude stačit v klíčovém hlasování Evropského parlamentu, kde v tajné volbě musí kandidátka na šéfku Evropské komise získat nejméně 361 hlasů ze 720. Právě tajnost volby může být problém, zvláště pokud se Pfizergate do té doby ještě nějak výrazněji rozjede nebo se stane tématem volby Leyenové.

Především europoslanci z extrémních frakcí už nyní dělají z kauzy kolem vakcín závažný problém pro její opětovné zvolení. „Poté, co pomáhala celých pět let jen korporacím a farmaceutickým firmám, i zbytky čehokoliv pozitivního úplně zničila… Nikdy mou důvěru neměla a nikdy ji mít nebude,“ uvedla po volbách pro ČTK šéfka Stačilo! například staronová europoslankyně Kateřina Konečná.

Sama Leyenová hýří ale od voleb sebevědomím. „Jsem si jistá, že se mohu opět stát šéfkou Evropské komise,“ prohlásila.