Evropská unie a Spojené státy se včera v Bruselu dohodly na energetickém partnerství. Dohodu oznámily na společném setkání šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden. Spojené státy se zavázaly dodat do Evropské unie od příštího roku 50 miliard krychlových metrů plynu, což je přibližně tolik, kolik je dnes dopravováno klíčovým plynovodem Nord Stream 1 z Ruska do Německa. A desetina celkové spotřeby plynu v EU. A skoro třetina dnešních ruských dodávek plynu na celý unijní trh.

V kombinaci s dodávkami z Kataru, Alžírska a dalších zemí by to mohlo vyřešit otázku ukončení dodávek plynu z Ruska, aniž by musela Unie zásadně snížit využitá zemního plynu jako přechodové technologie ve snaze o uhlíkovou neutralitu EU v roce 2050.

Poslyš Viktore, šokoval Zelenskyj zkoprnělého Orbána přímo na summitu EU

„Dnes jsme se dohodli na společném akčním plánu k tomuto cíli, který urychlí náš pokrok směrem k bezpečnější energetické budoucnosti. Pomáháme Evropě co nejrychleji snížit její závislost na ruském plynu,“ uvedl po setkání s von Leyenovou Biden. „Evropská komise přesvědčí členské státy, aby vybudovaly infrastrukturu pro příjem zkapalněného plynu. To bude ale nějakou dobu trvat,“ dodal Biden klíčovou podmínku pro to, aby zkapalněný plyn pomocí tankerů mohly USA o Evropy dodávat.

Už letos přitom USA slíbily Evropě dodávku 15 miliard kubíků, to je necelý dvojnásobek roční spotřeby České republiky. „Odstranění dodávek ruského plynu bude Evropu určité něco stát. Ale je to nejen vhodné z morálního hlediska, ale je to velice důležité i strategicky,“ uvedl Biden.

Spojené státy také zintenzivní svoji spolupráci s EU ve využití obnovitelných zdrojů. „Tato krize (válka Ruska proti Ukrajině) se stává příležitostí, stává se katalyzátorem urychlením cesty k nulovým emisím. USA a EU budou spolupracovat na snížení závislosti na zemním plynu a maximalizaci dostupnosti obnovitelné energie. Budeme investovat do inovativních řešení, která nám umožní odejít od fosilních paliv. To zvýší energetickou bezpečnost,“ prohlásil Biden.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila, že Evropská unie už se vydala „na cestu odklonu od ruského plynu“. „Toho lze dosáhnout především investicemi do obnovitelných zdrojů energie, ale také dovozem plynu z jiných zdrojů, včetně plynu zkapalněného,“ uvedla. „Transatlantické partnerství je silnější než kdy jindy, jsme odhodláni odolat brutální ruské válce,“ dodala Leyenová.

Fiala: Česko spoléhá na spolupráci EU

Americký plyn byl v dobách cenové stability o něco dražší než ruský, především s ohledem na vyšší přepravní a technologické náklady. Vzhledem ke zdražování ruského plynu a nejistotě na energetických trzích, které vyvolala ruská agrese proti Ukrajině i ruské vydírání Evropy, se však tato základní nevýhoda stírá.

Vedle USA jedná EU o dodávkách z Kataru, Alžírska, nebo Norska. Pro Českou republiku bude však přechod od ruských dodávek k amerických a dalším velmi složitý. Česká závislost na ruském plynu je z hlediska dovozu prakticky stoprocentní. Jediný pro Česko zatím dosažitelný terminál je v polském Swinoujscie, další je až v Gdaňsku, nebo v Chorvatsku. Jejich kapacita však není pro dodávky do Česka dostatečná.

Na druhé straně má Česko přímé a kapacitně dostatečné napojení na německou síť, takže v případě, že Spolková republika vybuduje dostatečné terminály na zkapalněný plyn, může to vyřešit i českou situaci. Spolková republika tento týden podepsala dohodu o dodávkách plynu s Katarem, jedním z největších světových producentů plynu. Na plynovodu z Norska pracuje zase sousední Polsko.

Nadějí je pro Česko také společný postup EU při hledání nových dodavatelů plynu. "Pokud to bude dělat Evropská unie jako celek, a ještě ve spolupráci se Spojenými státy, tak to má velkou naději na rychlý úspěch za přijatelné ceny," uvedl premiér Petr Fiala. Dohoda EU by podle něj zvláště důležitá pro menší země jako Česko, které by si nebyly schopny samostatně vyjednat tak výhodné podmínky dodávek plynu.