Podle policie je podezřelým útočníkem 24letý muž ze Somálska, žijící ve Würzburgu. "Muže, který žije ve Würzburgu, zasáhla policejní kulka, ale jeho život není v ohrožení," uvedla policie. Podle deníku Bild má útočník střelné zranění na noze. Reportér televize ARD řekl, že policie mu sdělila, že nic nenasvědčuje teroristickému motivu.

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1