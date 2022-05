Pro návštěvníky z Česka, kde jsme odložili respirátory již před několika týdny, může být situace v Německu překvapivá. Oproti tuzemsku tam totiž na některých místech jsou stále povinné respirátory. Pozor by si měli dát především ti, kteří přijíždí do sousední země vlakem nebo autobusem. Ve veřejné dopravě si u sousedů totiž lidé stále musí zakrývat ústa a nos, stejná povinnost platí také ve zdravotnických zařízeních. „Spolková vláda zatím zrušení povinnosti nosit roušky v MHD nechystá,“ uvedl podle Sächsische Zeitung v pátek vládní mluvčí Steffen Hebestreit.

U sousedů - NěmeckoZdroj: DeníkMinistr dopravy Volker Wissing (FDP) se přitom snažil zrušení povinnosti prosadit, proti ale bylo spolkové ministerstvo zdravotnictví. To se opírá o statistiky Robert Koch Institut, který má zvládání epidemie na starosti. Podle jeho dat se sedmidenní incidence na 100 tisíc obyvatel těsně pod hranicí 500 případů.

Pro srovnání v Česku je to podle dat českého ministerstva zdravotnictví 36 případů. Velmi vysoká čísla registrují němečtí hygienici i ve spolkových zemích příléhajících k České republice. V Bavorsku sedmidenní incidence dosáhla na 100 tisíc obyvatel 578 případů. V sousedním Sasku je o poznání lepší, v této čtyřmilionové zemi evidují 274 případy na 100 tisíc obyvatel.

V Německu v současné době umírá na covid až 150 lidí denně. „Momentálně neexistuje žádná možnost obejít se bez roušek ve veřejné dopravě,“ jednoznačně odmítl požadavek na zrušení povinnosti nosit respirátory spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach (SPD).

Proti odložení respirátorů se postavil i druhý koaliční partner liberálů z FPD Zelení. „Rušit povinnost právě nyní by bylo nerozumné. Respirátory v autobusech a vlacích potřebujeme pro klidné léto,“ řekl agentuře DPA odborník Zelených Janosch Dahmen. Stejně jako řada expertů v Česku i on varuje předtím, že pandemie definitivně nezmizela, ale pouze se utlumila.

Do Zwingeru s respirátory

Povinnost nosit respirátory ale neplatí jen ve veřejné dopravě. Například Saské státní zámky a hrady je požadují uvnitř budov při akci Otevřené paláce, která se uskuteční na konci června. Platí ale pro všechny návštěvy zámků a hradů začleněných do této zemské organizace. V parcích a zahradách pak doporučují nosit alespoň roušky všude tam, kde se lidé potkávají.

Muzeum dopravy v Drážďanech, kam si je nutné předem zamluvit vstupenky online, pak doporučuje roušku nebo respirátor. Stejné doporučení pak na svých stránkách zveřejnil také kostel Frauenkirche nebo saská státní galerie zastřešující například Zwinger, Rezidenční zámek nebo Albertinum.

Rubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.