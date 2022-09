Ještě před pár dny k nim němečtí sousedé jezdili tankovat jen zřídka. Pohonné hmoty tam byly mnohdy i levnější. V současné chvíli je až o třicet až čtyřicet centů levnější.

„Tankovací turistika je zpět,“ zhodnotila. Při pohledu na ceny na hranicích je důvod jasný, Natural 95 za 38,90 a Nafta za 44,20 za litr. O pár kilometrů dál, přímo ve Strážném, na čerpací stanici Mol je benzin o korunu a nafta o 1,70 haléřů dražší. I tam ale Němci natankovat přijedou. Ve frontách ovšem stojí jak německá, tak česká auta na čerpací stanici Ono v Řasnici.

Pohonné hmoty jsou tam dlouhodobě levnější než v jiných částech příhraničí. Za litr Naturalu 95 tam totiž zaplatí 35,90 haléřů. Litr nafty vyjde na 42,50 haléřů. Obsluhující personál se tam celý den nezastaví. Němců prý mnohonásobně přibylo. Navíc na ukazateli je okamžité srovnání ceny. Ty jsou tam totiž uvedeny jak v českých korunách, tak v eurech.

Žádnou změnu ovšem nepostřehl obsluhující personál na Benzině v Nové Houžné poblíž Lenory. „Němci jezdí, ale jezdí tak nějak stejně jako vždy, že by se jejich počty zvyšovaly, jsme nezaznamenaly,“ zhodnotily pokladní z Benziny na Nové Houžné. Benzina je ale až čtvrtá od hranic s Bavorskem a ceny za litr pohonných hmot jsou vyšší než u prvních třech.

Výrazná úspora

Test provedli už v minulém týdnu redaktoři Passauer Neue Presse, litr Superu stál v úterý na čerpací stanici ve Freyungu nedaleko českých hranic 2,13 euro. V nedalekém Strážném v Česku činila cena za litr 1,55 euro, tedy téměř o 60 centů (bezmála 15 korun) méně než v Bavorském lese.

„Pokud jste natankovali benzinovou nádrž na 45 litrů, stálo to v úterý ve Strážném 69,75 euro. Ve Freyungu se za ni platilo 95,85 euro. Z redakce PNP na čerpací stanici v ČR je to tam a zpět téměř 48 kilometrů. Pokud byste počítali se spotřebou šest litrů na 100 kilometrů, náklady na cestu by činily necelých 4,65 euro. Stále jste tedy ušetřili 21,45 euro (přes 500 korun),“ konstatovali němečtí novináři.

Vědomi si jsou toho i tamní motoristé. „V posledních dnech na našich čerpacích stanicích v pohraničí zaznamenáváme zvýšený zájem řidičů z Německa o pohonné hmoty, což je způsobeno aktuálním, znatelným rozdílem cen paliv v obou zemích. Všechny řidiče ale ubezpečujeme, že pohonných hmot máme dostatek a dokážeme tento zvýšený zájem pokrýt,“ potvrdil Pavel Kaidl ze společnosti ORLEN Unipetrol RPA, která provozuje čerpací stanice Benzina.