Ve vysvětlení svého rozhodnutí píše mimo jiné o málo informacích z testů v této věkové skupině nejstarších obyvatel. „Máme málo přesvědčivých výsledků o její účinnosti a neškodnosti,“ uvádí se v doporučující zprávě.

O schválení vakcíny v zemích Evropská unie má má v pátek rozhodnout evropská léková agentura. Zprávy o doporučení nepodávat tuto vakcínu lidem nad 65 let jsou překvapivé vzhledem k tomu, že ve Velké Británii je nejrozšířenější používanou vakcínou v národním očkovacím programu. „Je bezpečná a zajišťuje vysokou úroveň ochrany,“ říká mimo jiné britský ministr zdravotnictví Tom Hancock.

Německá očkovací komise vydala tuto špatnou zprávu v nejhorší možnou dobu. Evropská unie je totiž ve sporu s předními výrobci kvůli nedostatku vakcín na kontinentu. Právě také britská společnost AstraZeneca uvedla, že problémy s výrobou v jejích evropských závodech znamenají, že nebude schopna dodat slibovaný počet dávek. Omezení vakcín ohlásila také firma Pfizer.

Vakcína, které se říká také oxfordská, protože byla vyvinuta na této slavné univerzitě, má oproti některým jiným velkou výhodu: je možné ji skladovat v běžné lednici a mohli by ji tak snáze využívat i praktičtí lékaři.

Na vakcínu od AstraZenecy čeká i Česká republika, konkrétně si naše vláda objednala tři miliony dávek.

Účinnost vakcíny

V Evropské unii se proti covidu-19 může zatím očkovat jen vakcínami americko-německého konsorcia Pfizer/BioNTech a americké firmy Moderna. Oba tyto přípravky jsou na bázi mRNA. Tento typ vakcíny se od těch klasických liší tím, že neobsahuje žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru. Tato metoda je přirovnávána k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky.

Už v pondělí německý list Bild a ekonomický deník Handelsblatt s odvoláním na zdroje z německé vlády informovaly, že má vakcína AstraZeneca u lidí nad 65 let jen osmiprocentní účinnost. Senioři jsou přitom v současné pandemii hlavní rizikovou skupinou.

AstraZeneca v úterý informace německých médií označila za "naprosto nepravdivé". Upozornila mimo jiné na to, že v Británii je její vakcína již podmínečně schválená a to právě i pro skupinu lidí nad 65 let. Odkázala rovněž na studii zveřejněnou v prosinci v medicínském časopise The Lancet, podle které vyvolává vakcína silnou imunitní reakci také u starších lidí.

Vědci v tomto článku nicméně uvádí i to, že bude třeba ještě dalšího výzkumu, aby se prokázala účinnost ve skupině starších lidí, kteří jsou covidem-19 obzvlášť ohrožení. Jejich podíl na účastnících klinických testů byl totiž relativně nízký.

Vakcína firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity má podle studie zveřejněné v časopise The Lancet průměrnou účinnost 70,4 procenta.