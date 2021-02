Přes různé předchozí dohady o vhodnosti pro seniory byla vakcina schválena EMA pro všechny věkové kategorie nad 18 let.

Důležitost schválení vakcíny je podle odborníků v tom, že nevyžaduje tak složité zacházení, jako zatím v Evropské unii nejrozšířenější vakcina firem Pfizer a Biontech a budou jí proto moci očkovat i praktičtí lékaři, kteří nemají speciální chladící vybavení.

Jak je vidět na Velké Británii, kde se vakcínou AstraZeneca masivně očkuje už několik týdnů a která je s 11% naočkovaného obyvatelstva na tom asi dvojnásobně lépe, než nejproočkovanější země Evropské unie, může tato vakcína znamenat významný skok v rychlosti očkování.

Brusel tvrdí, že smlouvy jsou jasné

Pozitivní význam zprávy o registraci vakcíny snižuje oznámení belgického závodu AstraZeneca, že únoru může do EU dodat místo původně nasmlouvaných 80 miliónů dávek jen asi polovinu. Zdůvodňuje to výrobními problémy. Evropská komise však trvá na dodržení smlouvy a plných dodávkách. Brusel včera zveřejnil smlouvu s farmaceutickou firmou, v níž se mimo jiné uvádí, že AstraZeneca „může v případě potřeby vyrábět vakcínu i v zařízeních mimo EU, aby zrychlila dodávky vakcíny do Evropy“.

Na dodržení dohod a případném přesměrování části výroby ze závodů ve Velké Británii do EU trvá

i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní je „smlouva naprosto jasná“ a koncern nemůže upřednostnit dodávky jiným zemím, včetně „domovské“ Británie před Evropskou Unií. „AstraZeneca nás také v této smlouvě výslovně ujistila, že žádné jiné závazky nebudou bránit plnění smlouvy, “ uvádí Leyenová.

Naděje na masivní očkování

Spor ohledně výše a termínu dodávek se pokusily obě strany vyřešit tento týden během několika kol jednání, ale zatím bezvýsledně.

Přes tento možný výpadek by ale dodávky od AstraZeneca měly každopádně v příštích měsících tvořit podstatnou část vakcín a to i v České republice. Při plných dodávkách by se tak mohlo přejít k mnohonásobně vyšší rychlosti očkování, než je tomu dosud.

Za leden se podařilo první dávkou v Česku naočkovat kolem čtvrt miliónů lékařů a lidí starších osmdesáti let. Tempo očkování je v Česku zatím těsně pod unijním průměrem.