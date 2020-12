Vakcína Pfizer/BioNTech je zatím jediná, kterou unijní úřady schválily. EMA ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna, kterou už se očkuje v USA. K její podmínečné registraci by se měla agentura vyjádřit 6. ledna. Evropská komise už v listopadu se společností Moderna uzavřela kontrakt na nákup 160 milionů dávek.

Vedle zmíněných firem má již Brusel smlouvy s výrobci AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson a CureVac. Pokud všechny vakcíny schválí EMA, bude moci komise rozdělit mezi členské země více než miliardu dávek.

Šest dávek místo pěti

Výrobce vakcíny proti koronaviru jedná s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) o tom, zda je možné z jedné lahvičky využít více dávek vakcíny než současných pět. ČTK to dnes napsal Tomáš Sazima, mluvčí společnosti Pfizer, která společně s firmou BioNTech vakcínu vyrábí. Na možnost odebrat z lahvičky až šest dávek upozornil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), který kvůli tomu oslovil šéfku Evropské komise. Podle schválených dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování.

Zdravotníci, kteří s vakcínou zacházejí, se musí řídit pravidly, která jsou popsána v takzvaném souhrnu údajů o přípravku. V dokumentu, který má ČTK k dispozici, se píše, že jedna injekční lahvička obsahuje pět dávek. Dokument, který schválila EMA i EK, je pro zdravotníky závazný. Pokud by postupovali v rozporu s ním, nesli by odpovědnost za to, kdyby lidé například měli kvůli neschválenému použití zdravotní problémy.

K tomu, aby bylo možné využít z lahvičky šest dávek, je nutné oficiální povolení výrobce a lékové agentury. Babiš proto požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby EMA využití šesti dávek z jedné lahvičky schválila.

"Můžeme potvrdit, že v tuto chvíli probíhají konzultace mezi společnostmi Pfizer a BioNTech a evropskou lékovou agenturou o množství dávek, které lze z injekční lahvičky využít a o podmínkách, za kterých tak lze učinit," uvedl Sazima. Dokud EMA nerozhodne, Pfizer nechce možnost využití šesti dávek komentovat, ani vydávat žádná doporučení. Jaké množství očkovací látky zbude v lahvičce po vyčerpání povolených pěti dávek, závisí podle Sazimy mimo jiné na typu jehel a injekčních stříkaček, které jsou použity. "Zbývající množství se tedy může lišit," dodal mluvčí.

Možnost získat z lahvičky šest dávek vakcíny dnes potvrdil i vedoucí lékárník Fakultní nemocnice v Motole Petr Horák. Výrobce počítá při plnění lahvičky a stanovení počtu dávek podle Horáka s takzvaným "mrtvým objemem", který vzniká při natažení každé injekční stříkačky.

Očkování první vakcínou povolenou pro použití v EU od firem Pfizer a BioNTech začalo v Česku v neděli. Stát má objednány závazně zhruba čtyři miliony dávek, každý očkovaný musí dostat dvě. Na základě uplatněné opce by mělo být možné získat ještě dalších asi 2,4 milionu dávek.

Ministerstvo více dávek schválilo

Ministerstvo zdravotnictví schválilo použití šesti dávek vakcíny proti covidu-19 z jedné ampule od firmy Pfizer namísto pěti. Nemocnice takto mohou začít očkovat od středy. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Cílem změny je zvýšit počet lidí, kteří vakcínu dostanou.

"Za přísného dodržení objemu jednotlivých dávek lze použít obsah jedné vícedávkové injekční lahvičky až pro šest pacientů, a to v případě, kdy objem očkovací látky v jedné lahvičce umožní odebrání nezbytného objemu jednotlivých dávek pro každou z aplikací," píše se v rozhodnutí zveřejněném na webu ministerstva, které je platné do konce března.

