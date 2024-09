Kyjev a Varšava se shodují na tom, že by Ukrajinci, kteří se pobytem v Evropě vyhýbají odvodu do armády, neměli mít v Evropské unii právo na uprchlické dávky. Německá vláda je proti.

V Evropské unii pokračuje podle zástupců Ukrajiny i některých členských zemí nenormální stav, kdy statisíce ukrajinských mužů, kteří se pobytem v Unii vyhýbají odvodu do ukrajinské, armády dostávají stejné uprchlické dávky, jako ukrajinské ženy děti či starci, kteří sem uprchli před důsledky války.

Při těchto vysokých počtech jde nejen o stovky milionů eur (tedy miliardy korun) evropských i českých daňových poplatníků, které jsou vydávány na podporu ukrajinských dezertérů, ale také o oslabování schopnosti Ukrajiny bránit se ruské agresi.

Ukrajina a Polsko žádají, aby tyto dávky ukrajinským mužům vyhýbajícím se odvodu zastavila Unie jako celek. Na posledním červnovém zasedání ministrů vnitra členských států EU však tento požadavek nebyl schválen, státy se dohodly jen na prodloužení celoevropské dočasné ochrany pro všechny lidi z Ukrajiny do konce roku 2026.

Nyní tuto otázku znovu otevřel polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. „Vyplácení sociálních dávek lidem, kteří by měli podléhat odvodu do ukrajinské armády, byl mělo být zastaveno. Ukrajinci by neměli dostávat žádné peníze za to, že se vyhýbají odvodu,“ prohlásil Sikorski při své návštěvě Kyjeva.

| Video: Youtube

„Dostávat peníze za to, že se někdo vyhýbá odvodu do armády, není žádné lidské právo. My v Polsku to neděláme,“ uvedl Sikorski.

V Česku toto téma politiky zatím nezaujalo. Přinejmenším morální problém v Česku zůstává ve skrytu za faktem, že pomoc Ukrajincům se Česku vyplácí, protože ukrajinští uprchlíci odvádí na daních výrazně víc peněz, než kolik v podobě různých dávek od státu dostávají.

V sousedním Německu ale už několik měsíců pravicová opozice tlačí na vládu, aby s vyplácením dávek Ukrajincům, kteří se vyhýbají odvodům do armády, něco dělala. Tlak jde nejen ze strany krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), ale také od křesťanských demokratů a sociálů (CDU/CSU).

Dávky pro dezertéry podrývají Ukrajinu

„Ukrajinci v Německu, kteří jsou způsobilí pro vojenskou službu, mají plný nárok na sociální platby a více než 125 000 je pobírá,“ uvedl před několika týdny poslanec Florian Hahn, odborný mluvčí pro obranu CDU/CSU.

Odvolal se na apel ukrajinské vlády, která už v lednu vyzvala země EU, aby přestaly muže vyhýbající se vojenské službě podporovat. „Je to špatný signál pro Ukrajince. Proto jsem jen pro pozastavení vyplácení německých sociálních dávek Ukrajincům podléhajícím vojenské službě“ řekl o pokračování vyplácení dávek Hahn.

Dodal, že by se Německo mělo postarat i o doručování ukrajinských povolávacích rozkazů těmto osobám.

Podobné snahy ale narážejí na odpor spolkové vlády, která nadále trvá na tom, že právo na sociální dávky mají všichni Ukrajinci, kteří utekli za války do Německa.

Ukrajinských dezertérů v Česku jsou desítky tisíc

Podle odhadů Eurostatu dostává dočasnou ochranu v EU asi 4,1 milionu Ukrajinců. Asi pětinu tvoří muži. Mezi nimi několik set tisíc ukrajinských mužů podléhajících odvodovým povinnostem do ukrajinské armády. Sikorský poukázala na to, že sociální dávky pro tyto muže-dezertéry jsou například v Německu celkem až 1500 euro (téměř 40 000 korun) měsíčně.

V Česku je podle dostupných údajů kolem 350 tisíc Ukrajinců v pozici válečných uprchlíků, kteří požívají dočasné ochrany. Z toho by tedy mohlo být odhadem Deníku na základě dat Eurostatu vztažených na české podmínky asi 30 - 50 tisíc Ukrajinců, na něž se zřejmě vztahuje odvodní povinnost a přesto pobírají české sociální dávky pro lidi s dočasnou ochranou.