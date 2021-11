Co se děje v Německu.Zdroj: Deník

Až stovky tisíc lidí denně měly touto dobou proudit na drážďanský Altmarkt, který je středobodem jednoho z nejstarších vánočních trhů ve střední Evropě. Místo toho jsou ale náměstí i okolní ulice opuštěné. Letošní, v pořadí již 587. ročník Stritzelmarktu totiž uťala saská protiepidemická opatření. Ta kromě jiného zakazují vánoční trhy.

„Zahrnuje zrušení všech saských vánočních trhů včetně Striezelmarktu bez náhrady. Tento a další drážďanské vánoční trhy se v roce 2021 konat nemohou,“ uvedli pořadatelé adventního trhu, na který v běžných letech míří až dva miliony návštěvníků. Zrušení trhů tak znamená pro město na Labi velkou ekonomickou ránu, lidé na trzích totiž utratí desítky milionů euro.

Konec adventních trhů je pro prodejce likvidační. Bereme to jako pohřeb, říkají

Drastické zpřísnění protiepidemických opatření si vynutila prudce se zhoršující situace, která je v Sasku nejhorší ze všech šestnácti spolkových zemí. „Ještě před pěti dny jsme měli situaci v nemocnicích pod kontrolou a včera už jsme museli uvažovat o překládání pacientů,“ řekl minulý týden při oznamování nových opatření saský premiér Michael Kretschmer s tím, že svobodě bez odpovědnosti se říká egoismus. Ve velkém se nové restrikce týkají neočkovaných, kteří nesmí kromě potravin do obchodů, v některých okresech se jich týká noční zákaz vycházení. Oproti jarní vlně zatím nezavřeli školy.

V Sasku ještě hůře než v Česku

Covidová epidemie v Sasku nabrala na tempu již před několika týdny a v současné době je zde situace mnohem vážnější než v Česku, což se projevuje i na vytíženosti nemocnic.

Most proměnil vánoční trhy na Zimní farmářské trhy. Mají trvat do ledna

Ve čtyřmilionové spolkové zemi zaznamenal za posledních sedm dní Robert Koch Institut, který má v Německu epidemiologii na starosti, téměř 1 200 nových případů na 100 tisíc obyvatel. V absolutních číslech to bylo ke čtvrteční půlnoci 48 393 případů.

Z pohledu covidové epidemie je v poslední době nejhůře v okrese Krušné hory, kde počet nově pozitivně testovaných přepočtený na 100 tisíc obyvatel přesáhl 2000 případů. Nejedná se přitom o nijak malý okres, žije zde přes 330 tisíc lidí. Velmi vysoká čísla hlásí RKI také z dalších pohraničních okresů Saské Švýcarsko a Budyšín, v obou případech přes 1600 na 100 tisíc obyvatel za sedm dní.

Nová rubrika U sousedů

U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení