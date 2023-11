Nejznámějšími vánočními trhy ve Vídni a potažmo v Evropě jsou ty u vídeňské radnice. Letos se konají od 10. listopadu do 26. prosince. Snímek je z roku 2022Zdroj: Stadt Wien Marketing - Johannes Wiedl

Trhy u vídeňské radnice - 10. listopadu až 26. prosince 2023

Jak už Deník informoval, nejznámější trhy ve Vídni - ty u radnice - začaly letos už 10. listopadu. Akce s více než třistaletou tradicí i tentokrát návštěvníkům nabídne několik novinek. „Uspořádání trhů by tentokrát mělo připomínat malé uličky a přinést návštěvníkům víc místa ke korzování. Necelá čtvrtina stánků nabídne gastronomii. Tři čtvrtiny nápojů a pokrmů budou tvořit bioprodukty, ve větší míře se objeví i regionální a sezónní produkty. Chybět nebudou ani tradiční punče či svařáky,“ nastínil Martin Landa z Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

Samozřejmostí trhů na Radničním náměstí bude velké kluziště a krásně vyzdobený stromek a pro velký úspěch loňské premiéry lidé i letos na trzích uvidí létající rozsvícené srdce.

Termíny dalších vánočních trhů ve Vídni:

· trhy na náměstí Freyung - od 17. listopadu až 23. prosince 2023

· trhy na náměstí Am Hof - od 10. listopadu do 23. prosince 2023

· trhy na náměstí Maria-Theresien-Platz - od 15. listopadu do 26. prosince 2023

· trhy u katedrály svatého Štěpána - od 10. listopadu do 26. prosince 2023

· trhy u zámku Belvedere - od 17. listopadu do 26. prosince 2023

· adventní umělecké trhy na náměstí Karlsplatz - od 24. listopadu do 23. prosince 2023

· trhy v uličkách městské čtvrti Spittelberg - od 16. listopadu do 23. prosince 2023

· vánoční vesnička v kampusu vídeňské univerzity - od 10. listopadu do 23. prosince

· trhy v městské části Favoriten - od 10. listopadu do 24. prosince 2023

· trhy v ulici Meidlinger Hauptstraße - od 10. listopadu do 24. prosince 2023

· trhy u zámku Schönbrunn - od 18. listopadu do 26. prosince 2023

· trhy v parku Türkenschanzpark - od 10. listopadu do 23. prosince 2023

· adventní trhy u nádraží Floridsdorf - od 9. listopadu do 24. prosince 2023