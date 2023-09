Španělsko řeší skandál. V městečku Almendralejo začal někdo pomocí umělé inteligence (AI) tvořit fotomontáže nahých nezletilých dívek. Na policii se už v souvislosti s fotkami obrátilo více než dvacet rodin. Jejich výpovědi šokují.

Zaslání intimních fotografií neznámému člověku může mladým ženám pořádně zavařit. Co ale dělat, když dívky žádné fotky nevytvořily, ale ty se přesto začnou šířit? | Foto: Shutterstock

Minulý pátek žena jménem Fátima Gómez zjistila, že její dvanáctileté dceře poslal na mobil kdosi fotku, na které je vidět nahá ženská postava s jejím obličejem. Poslal ji stejný člověk, který po dívce chtěl peníze a vyhrožoval jí, že fotku pověsí na internet.

Něco podobného se stalo i dalším devatenácti dívkám žijícím v malém španělském městě Almendralejo. Rodiny dívek se kvůli upraveným fotografiím obrátily na policii.

Oběťmi umělé inteligence se stalo nejméně dvacet dívek ve věku od jedenácti do sedmnácti let ze čtyř různých škol. Někdo fotky stáhl ze sociální sítě Instagram a upravil pomocí aplikace Clothoff, která slibuje „bezplatné svléknutí kohokoliv“.

Snímky vypadají opravdově

Obětí je rovněž čtrnáctiletá dívka, jejíž matka Miríam Al Adib byla první, která o případu veřejně informovala. Ve videu na svém instagramovém účtu se 127 tisíci sledujícími promluvila o tom, co se stalo u ní doma. Záznam vidělo už více než 145 tisíc lidí.

Fotka ji šokovala. „Vypadá to velmi opravdově. Kdybych neznala tělo své dcery, tak bych si myslela, že je to skutečné,“ uvedla. Podobné zkušenosti popsaly i další ženy. „Mami, po internetu koluje fotka s mým obličejem a nahým tělem,“ sdělila podle španělského deníku El País Maríi B. její dcera. Některé poškozené dokonce údajně znají autora fotek, protože s ním chodí do stejné třídy.

Spolužáci ze třídy

Všechny matky poškozených jsou součástí jedné skupiny v aplikaci WhatsApp. Některé se znaly od vidění, jiné díky svým dcerám. Společně se snaží najít právníka, jenž by jim s případem poradil. Mezi sebou se domluvily, že nebudou žádné fotografie sdílet.

„Viděla jsem fotky jiných dívek, ale ne své dcery. Existují svědci, kteří tvrdí, že fotka dcery také koluje někde po internetu,“ uvedla další matka, Belén C. Dodala, že její dcera kvůli tomu zažívá posměch ve škole. Někteří chlapci se k dívkám chovají velmi nevybíravě. „Nestěžuj si, když nahraješ fotky, na kterých je skoro vidět tvoje přirození,“ okomentoval na internetu příspěvek jeden z nich.

Některé dívky dokonce uvedly, že věděly, že fotky s jejich tvářemi kolují v některých skupinách už od loňského července, ale styděly se to říct. Některé z fotek se rovněž mají nacházet na platformách sexuálního obsahu pro dospělé, jako je OnlyFans.

Španělská média uvádějí, že už bylo identifikováno několik nezletilých pachatelů a případ byl předán státnímu zastupitelství pro nezletilé. Podle portálu Público se jedná o zločin dětské pornografie a trestá se odnětím svobody od jednoho do pěti let, v některých případech je možné dostat odnětí svobody až na devět let.