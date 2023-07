Dunajský ostrov patří k největším příměstským rekreačním oblastem v Evropě. V letních vedrech Vídeň nabízí příjemné chvíle u vody i v parcích. Pláže jsou placené i zdarma.

Léto a vodní radovánky kolem Dunaje v rakouské Vídni. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

Teploměr ve stínu ukazuje téměř 35 stupňů. Lidé relaxují pod slunečníky, osvěžují se nápoji z baru, opalují se na lehátkách vedle zakrslých palem. Z rádia znějí letní hity. To není obraz ze Středomoří, ale z rakouské Vídně, kde místní relaxují u Dunaje.

Dunajský ostrov, Starý Dunaj, dunajský kanál. A okolní zelené parky. Osvěžení v hlavním městě našich jižních sousedů mají lidé na dosah. Léto si užívají na nábřeží, plážích a samozřejmě ve vodě. „V letních dnech zamíří na Dunajský ostrov každý den až 190 tisíc návštěvníků. Patří tak k největším příměstským rekreačním oblastem v Evropě,“ uvádí oficiální cestovní průvodce Vídní.

Ráj pro cyklisty

Lidé se brouzdají, skáčou z mola, plavou, plachtí na lodi nebo veslují. Řada z nich sem přijíždí na kole. I proto reportér Deníku nechal auto doma a vyrazil na koloběžce, kterou v Břeclavi naložil do vlaku směr Vídeň - města cyklistům zaslíbeného. Na Dunajský ostrov je to pak jen kousek od vlakové stanice Floridsdorf.

Tamní mešita, islámské centrum, nás tentokrát nezajímá. Příjemná je už projížďka Dunajským parkem a pod Dunajskou věží, která má vyhlídkové terasy ve výšce asi 150 metrů. I v parných dnech je vše zelené, správci parku se starají, zavlažují ostošest.

Ostrov se chlubí podle průvodce 70 hektary luk, 180 hektary lesa a 1,8 milionem stromů a keřů. Po cestě na nábřeží ve směru k centru se nachází promenáda, pláže, bary, kavárny a restaurace v areálu Copa Beach a přes most v protilehlém areálu Sunken City. „Je to oblíbené místo odpočinku Vídeňanů. Teď zrovna je vyšší oblačnost a mírný vítr, tak už je tady méně lidí. Když je ale slunce ostré, bývá plno,“ říká číšník Xavier z plážového baru.

Pláže s bary a restauracemi na Copa Beach na Dunajském ostrově.

Vyšší ceny

Komu se zdá letos drahé Chorvatsko, ve Vídni u Dunaje se patrně nerozšoupne. Čepovaný půllitr piva na Copa Beach stojí v přepočtu asi 130 korun. Půllitrová láhev minerálky v Dunajském parku přes šedesát korun. A pozor na nešvar: pouze hotovost. „Máme limit deset eur, pod něj bereme jen hotovost. Nedaleko je ale bankomat,“ ukazuje Xavier.

Doplnit si vlastní zásoby vody z pítek ale není problém, jsou rozeseté po celém městě. Stejně jako cyklistické stezky. Cesta na druhý břeh ostrova na elektrokoloběžce v silném odpoledním provozu není důvod ke stresu. Naopak. Cyklisté mají vyhrazenou svou „dálnici“ vedle víceproudé silnice, kde popojíždějí auta. Včetně vlastních semaforů.

Na obou březích Starého Dunaje jsou pláže zdarma, ale i se vstupným a tedy s lepším zázemím. K vodě do jednoho z volně přístupných parků přišel hledat stín padesátník Jonas. Laviček je spousta, sedá si ke stolku a vybaluje dvě plechovky piva rakouské značky. „Je to tady fajn. Do vody nechodím, stačí mi v klidu posedět. Ale kdo chce, užije si spoustu zábavy,“ povídá muž a odkazuje na různá hřiště v okolí.

Voda, kam se podíváš

Na Dunajském ostrově se pak konají letní party a festivaly, Nový Dunaj nabízí desítky kilometrů písečných, oblázkových a travnatých pláží. Na řadě míst je wifi zdarma. K orientaci napomáhají informační tabule, případně infocentrum.

Ani po přesunu do historického centra rozpálené Vídně není nouze o ochlazení. Podél dunajského kanálu jsou mnohdy až bizarní výjevy. Betonové zdi „osvěžují“ barvami malby a graffiti, zaujmou netradiční instalace jako stěna z keřů vinné révy vysázených v nákupních košících ze supermarketu. V ulicích jsou mlžítka, pítka, nemluvě o stínu a posezení pod stromy v parcích, kterými je Vídeň posetá.

Před třemi lety vyrostly na břehu Dunajského kanálu takzvané plovoucí zahrady, ozeleněná odpočinková zóna místo nepřístupné betonové plochy. Ojedinělým projektem je cooling park, který ochlazuje své okolí a je součástí parku Esterházy.