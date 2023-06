Teplé a zdravé obědy zdarma budou mít od příštího školního roku všechny vídeňské děti, které navštěvují takzvané celodenní povinné školy, tedy školy s dopolední výukou a odpolední družinou. V úterý o tom informovala vídeňská radnice. Novinka má ulevit rodinám s dětmi v těžkých časech zdražování s výdaji navíc. „Týkat se to bude více než padesáti tisíc školáků a jejich rodin. Například rodina se dvěma dětmi si tím od nového školního roku na výdajích ušetří až dva tisíce eur za rok, které tak může využít jinak,“ sdělil radní pro vzdělávání Christoph Wiederkehr.

Oběd ve školní jídelně - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Co se děje v RakouskuZdroj: DeníkJeden oběd ve vídeňské škole vyjde na 4,42 eura. Jen v letošním roce radnice vynaložila na podporu školáků ze sociálně slabších rodin v tomto typu škol 38 milionů eur. Jsou to peníze, které jdou na bezplatnou celodenní školu propojenou s odpolední péčí a jídlem zdarma. Vídeň ji nabízí vybraným rodinám už od podzimu 2020. S čerstvou novinkou, která navíc pomůže až 23,5 tisíci školáků, se město v následujícím roce s výdaji vyšplhá na něco přes 44 milionů eur.

To, co v Česku funguje zcela běžně, se v Rakousku teprve pomalu začíná prosazovat pod názvem celodenní škola. Zatímco české děti nezřídka tráví v družině čas až do pozdního odpoledne, v Rakousku je tomu často jinak. Jeden z rodičů nebo i prarodiče většinou vyzvedávají děti ihned po skončení výuky. I obědy často řeší až doma.

Vídeňská radnice v tomto směru boří jakási zažitá dogmata. A radní Wiederkehr si za tímto opatřením stojí. „Nynější zdražování extrémně zatěžuje střední třídu. Proto je důležité pracujícím rodičům, jejichž děti navštěvují celodenní školy, konkrétně ulevit. Tato forma školního vzdělávání je nesmírně důležitá pro slučitelnost pracovního a rodinného života a zaručuje větší rovnoprávnost ve školním systému,“ zdůraznil radní.

Rodiče ušetří

Rakušané vesměs novinku vítají. Jedním dechem však upozorňují na malou podporu pro soukromé družiny, které kvůli nedostatku celodenních škol využívá množství rakouských rodičů. „Podpora soukromých družin by byla naléhavě nutná,“ napsala v komentáři k tématu pod příspěvek vídeňského starosty Michaela Ludwiga Simone Mayerhofer.

Další, jako například Barbara Wesefrau nebo Susanne Reischer, se přidali s podobným dotazem. „A co bude s dětmi po výuce? Kdy budou ve Vídni stejné podmínky pro všechny děti? A proč jsou stále tak velké rozdíly v nákladech?“ zajímalo Reischer.

Konkrétní příklad pak uvedla Mirella Onutu. „Pracuji ve Vídni a bydlím v Dolním Rakousku. Za jídlo a odpolední družinu na gymnáziu zaplatím za měsíc tolik, co za celý rok ve Vídni s celodenní školou a letními příměstskými tábory, které mě vyjdou na sto eur za týden. Všechny děti jsou přece dětmi, nejen ty, které bydlí ve Vídni. Dolní Rakousko mě stojí 2 400 eur za rok s jídlem a družinou,“ vyčíslila žena.

Vídeňská radnice však počítá také s příspěvky na stravování dětí z rodin s nižšími příjmy ve školkách a soukromých družinách. S podporou na stravování ve školkách rodiče ušetří až osm set eur z vlastní kapsy za rok. Pro děti, které navštěvují soukromé družiny, se tato částka může vyšplhat až na 1750 eur ročně.

Pro oblast vzdělávání chystá vedení města na rok 2024 i balíček protiinflačních opatření. Konkrétně půjde o balíček proti chudobě, který má pomoci právě nízkopříjmovým rodinám s obědy ve školkách a soukromých družinách, dále pak o zvýšenou dotaci školních výletů nebo o podporu nákupu školních pomůcek.

