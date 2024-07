/VIDEO/ Výzkumníci se bojí o žraloka, do kterého v Irsku nabourala loď. Celý incident v dubnu zachytila kamera, kterou mělo zvíře připevněné na zádech kvůli výzkumu. Sedmimetrový žralok se po kolizi stáhl do hlubin a není jisté, zda přežil.

Jen pár hodin poté, co výzkumníci v irských vodách chytili žraloka velikého a na záda mu připevnili zařízení podobné Fitbit hodinkám s kamerou, do něj v rychlosti nabourala loď. Zvíře dubnový incident nahrálo. „Je to vůbec první přímé pozorování nárazu lodi do mořské megafauny, o kterém víme,“ sdělil mořský biolog Taylor Chapple webu ScienceAlert.

| Video: Youtube

Sedmimetrový mořský obr se po srážce stáhl do hlubin. Odborníci si ale nejsou jistí, jestli se z incidentu vzpamatoval. „Video jen zdůrazňuje důležitost toho, abychom tyto ohrožené žraloky více chránili a lépe jim rozuměli,“ řekla stanici CNN bioložka Alexandra McInturfová. Incident podle ní naznačuje, že podobné střety jsou pro druhy žijící v oceánech pravděpodobně běžné.

Chapple a McInturfová jsou kolegové a společně s týmem původně u Blasketových ostrovů plánovali zkoumat stravovací návyky žraloka. Místo toho nakonec analyzovali záběry incidentu a výsledky zveřejnili ve středu v časopise Frontiers in Marine Science. Podle webu Interesting Engineering jsou podobné srážky velkým problémem po celém světě.

Voda kolem ostrovů je jedním z mála míst na světě, kde se žraloci velicí vyskytují. Odborníci bojují za to, aby je zákony více chránily. „Chceme, aby byla v této oblasti právně vymahatelná pravidla chování, a to zejména pokud jde o rychlost lodí,“ apelovala McInturfová.

Bioložka dodala, že tito obři jsou opravdu těžko vidět, pokud nejsou přímo na hladině. „Nechci tu z posádky lodě dělat padouchy,“ prohlásila.

Jak žralok dopadl

Vědci naštěstí špatně viditelného žraloka znovu hledat nemuseli. Zařízení, které mu dali na záda, se po nastavené době od hřbetu samo oddělilo. Z vylovených záznamů poté odborníci zjistili, že do něj loď narazila jen sedm hodin poté, co mu žraločí Fitbit dali.

„Údaje ukázaly, že se během sledované doby nevrátil ke krmení ani k žádnému jinému běžnému chování,“ popsal Chapple. Bojí se proto, že nepřežil.

Data ukázala, že loď ho trefila těsně za hřbetní ploutev. Při nárazu se žralok dostal do hlubší vody a během klesání na mořské dno zvýšil frekvenci úderů ocasu. Záběry z kamery také ukázaly viditelné poškození kůže, stopy po barvě a červené podlitiny. Na snímcích ale nejsou vidět žádné otevřené rány ani krvácení.

Patří mezi jemné mořské obry

Žraloci velicí jsou hned po žralocích obrovských druhé největší paryby světa. Dorůstají až 12 metrů, váží až 4,5 tuny a dožívají se asi 50 let, uvedla nezisková organizace Oceana.

I přes svou velikost jsou to relativně mírumilovná zvířata, která se živí planktonem u mořské hladiny. Na světě žijí jen na několika místech a řadí se mezi ohrožené druhy. Mezinárodní svaz ochrany přírody odhaduje, že jich na světě zbývá přibližně 20 tisíc.