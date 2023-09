Městečkem v centrální části Portugalska se prohnaly proudy červeného vína. Místní palírna se za nehodu, která se obešla bez obětí na životech, omluvila. Městu a hasičům se podařilo zachránit i místní řeku.

Červené víno teklo proudem ulicemi městečka v Portugalsku. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Neobvyklá povodeň zasáhla o víkendu malé městečko ve středním Portugalsku. Městem Anadia, kde se nachází farnost São Lourenco do Bairro a žije tam asi dva a půl tisíce obyvatel, totiž protekly více než dva miliony litrů červeného vína. Ty dokonce vytvořily peřeje. Víno uniklo z tamní palírny, kde v neděli ráno praskly dvě nádrže plné uskladněného alkoholického nápoje.

Evropská Unie zachraňuje vinaře. Povolila udělat z přebytku vína líh

Lidé začali okamžitě sdílet snímky na sociálních sítích. „Ukazovaly ulice plné červeného vína, které v některých případech tvořily proudy,“ informoval brazilský portál Globo. Portugalský portál FlyNews dodal, že vína bylo tolik, že by málem zaplnilo olympijský bazén.

Podle médií místní podobnou nehodu očekávali, což jeden obyvatel při rozhovorech s novináři naznačil. Zástupci palírny Levira ale popřeli, že by cokoli naznačovalo bezprostřednímu ohrožení. Za způsobenou škodu se omluvili a vzali na sebe veškeré náklady za její likvidaci. Společně s policií se palírna též vložila do vyšetřování příčin, které k vytečení vína vedly.

Řeka tekla z kopce

Řeka vína řítící se ze strmého kopce byla tak silná, že když se valila městem, radnice vyhlásila ekologickou pohotovost a lidé nemohli vycházet ze svých domovů. „Obyvatelé vyjádřili obavu, že litry vína kontaminují místní řeku (farností São Lourenco do Bairro protéká řeka Certima – pozn. red.). Městu se ale podařilo zabránit tomu, aby se tam alkohol dostal,“ napsal portál Globo. Víno nakonec odteklo do pole.

Místo vody víno. Obyvatelům italské Modeny teklo z kohoutků lambrusco

Podle místní radnice neexistuje žádný záznam, že by došlo k obětem na životech. Jak ale uvedli hasiči, víno zaplavilo dům poblíž palírny, která za pět let oslaví sto let existence a patří k největším v Portugalsku. V době covidové pandemie vyráběla dezinfekci, kupříkladu i z piva. Obec Anadia se nachází asi třicet kilometrů od města Coimbra, které bylo v roce 2013 zapsáno mezi památky Světového dědictví UNESCO.

Kohoutkové lambrusco

Nehoda s vínem v něčem připomíná rok 2020, kdy některým obyvatelům ve městě Modena na severu Itálie začalo dočasně téct doma z kohoutků místo vody šumivé víno Lambrusco Grasparossa. Došlo k tomu, protože v tamním vinařství Settecani nastal zádrhel u jednoho z tanků ve skladu, kdy jedna trubka byla napojena na vodovodní systém.



Potrubím se šumivé víno tehdy začalo šířit proto, že bylo pod větším tlakem než voda. Někteří lidé si ho natočili do zásoby, vinařství se za situaci omluvilo a rychle ji napravilo.