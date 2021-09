Polské vztahy s orgány Evropské unie se ocitly v nejvážnější krizi za celou dobu polského členství. Evropská komise odmítla Polsku schválit národní plán obnovy a to především s ohledem na nedodržování pravidel právního státu. V polském případě jde v přepočtu a stovky miliard korun, které dnes už menšinová vláda v čele s Právem a spravedlností potřebuje na pocovidovou obnovu a přechod na ekologické zdroje výroby elektřiny.

Evropská komise také navrhla finanční postih Polska za to, že neplní rozsudky Evropského soudu. Evropská komise tento týden podle ČTK požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby vyměřil pokutu Polsku, protože se nepodřídilo soudnímu příkazu, který požaduje zastavení činnosti orgánu trestajícího polské soudce.

Komise v tiskovém prohlášení uvedla, že by Polsko mělo každý den platit soudem určenou částku, dokud příkazu neuposlechne. Zároveň odeslala do Varšavy dopis, kterým vyzvala polské úřady k respektování verdiktů unijního soudu. „Rozhodnutí Soudního dvora EU musejí být respektována v celé EU. Je to nutné pro vytváření a udržování nezbytné vzájemné důvěry mezi členskými státy i občany. Jsme připraveni ke spolupráci s polskými úřady, abychom nalezli východisko z této krize,“ uvedla komisařka Věra Jourová na svém Twitteru.

Budeme muset odejít. Jako Britové

Reakce vládních politiků byla velice pobouřená. Místopředseda parlamentu za Právo a spravedlnost Ryszard Terlecki na 30. Ekonomického fóra v Karpaczi prohlásil, že po posledních krocích Evropské komise musí Polsko přemýšlet o „drastických krocích“. „Unie musí být taková, abychom ji my mohli akceptovat. Jestli to půjde dále tak, jak se to děje nyní, musíme hledat drastická řešení,“ prohlásil jeden z klíčových politiků hlavní vládnoucí strany.

„Britové ukázali, že diktatura bruselské byrokracie se jim nevyhovuje, otočili se k ní zády a odešli,“ uvedl včera na největší konferenci v Polsku a ve střední Evropě. „My nechceme odejít, podpora Unie je u nás velmi silná, ale nemůžeme se nechat dotlačit do něčeho, co omezí naši svobodu a co omezí náš rozvoj,“ prohlásil Terlecki.

Peníze od EU nemusí kvůli Babišovi dostat ani Česko

Zdroj: WEFJeho vystoupení vzbudilo obrovský rozruch, který musel včera večer osobně uklidňovat premiér Mateusz Morawiecki. Premiér sice připustil, že s Evropskou komisí existuje velké napětí. Ale na otázku, zda může být řeč o „polexitu“, tedy o vystoupení Polska z EU, řekl jasně „samozřejmě, že ne“. Současně ale uvedl, že přes současné neschválení národního plánu obnovy stovky miliard nakonec Polsko dostane a to na konci tohoto, nebo počátku příštího roku.

Peníze z Fondu obnovy EU nemusí přitom dostat ani Česko. To totiž musí před výplatou asi sto osmdesáti miliard korun vyřešit problém přetrvávajícího střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, koncového vlastníka Agrofertu. Babiš ale tento problém odmítá řešit.