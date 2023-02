K nálezu těla došlo na začátku ledna nedaleko obce Fredropol, ležící v Podkarpatském vojvodství poblíž hranic s Ukrajinou. Případ se ale do polských médií dostal až na konci měsíce. 64letého Józefa pohřešovala jeho rodina už od prosince, mrtvé tělo našli pohraničníci. Z muže nezbyla kromě kostí a oblečení v podstatě žádná měkká tkáň. Patolog potvrdil ohlodání zvěří a vyloučil útok třetí osoby. Útok vlka jako možnou příčinu smrti ale policie, která případ zatím neuzavřela, přímo nepotvrdila.

V Česku ubývají ovce po tisících. Farmáři to s vlkem už vzdávají

„V tuto chvíli nemůžeme říci, že muže pokousala divoká zvířata, konkrétně vlci. Ke smrti mohlo dojít z jiného důvodu a lesní zvířata se vrhla až na mužovo tělo,“ popsala mluvčí státního zastupitelství v Přemyšli Marta Pętkowska. Pracuje se i se scénářem zdravotní příčiny smrti.

Muž měl být jen málo oblečený, v oblasti v době jeho smrti panovaly tuhé mrazy okolo minus patnácti stupňů.

Odstřel úřady zamítly

Obyvatelé Fredropolu ale o útoku vlků nijak nepochybují. Vlčí smečky o desítkách kusů mají obec terorizovat a i během dne napadat hospodářská zvířata nebo domácí mazlíčky. „Objevily se zprávy od obyvatel, kteří vlky viděli. Máme zprávy podložené fotografiemi o škodách způsobených vlky, dokonce i pokousané psy,“ popsal pro polskou televizi TVP 3 starosta obce Mariusz Śnieżek. Obec se snažila už loni získat k odstřelu vlků povolení od úřadů, žádosti ale vyhověno nebylo. Vlk je v Polsku od roku 1998 na základě Bernské úmluvy chráněný.

Návrat šelmy. V Rychlebských horách žijí vlci, dokazují nová videa

Na polský případ upozornil v Česku web Vlk trávu nežere, který se zabývá problematikou soužití člověka s touto šelmou v Česku i v zahraničí. Diskuze k polskému případu se následně objevila na českých sociálních sítích, kde řada lidí sdílela názor, že je jen otázka času, než vlk zaútočí na člověka i v Česku a úřady proti tomu nic nedělají.

Odstřel vlků v Česku na výjimku zatím povolený nebyl, naposledy se v listopadu vyhovění žádosti nedočkalo ani město Jablunkov v okresu Frýdek-Místek, kde vlci několik měsíců napadali hospodářská zvířata. Jako důvod úřady uvedly nevyčerpané možnosti zabezpečení zvířat.

Mohl to udělat i pes

Podle biologa, ekologa a koordinátora Hnutí Duha pro šelmy Miroslava Kutala se u polského případu místo faktů dostávají ke slovu vášně a spekulace, které živí skupiny, které za odstřely vlků lobbují a snaží se vyvolat strach. Cílený likvidační útok vlka na člověka vidí jako extrémně málo pravděpodobný. „Vlk je velká psovitá šelma, která člověka může teoreticky napadnout a zabít. Ale to stejné může udělat i velký pes, a je to vzhledem ke známým případům napadení pravděpodobnější. I kdyby se prokázalo, že muž zemřel po útoku šelmy, rozlišit původce je bez genetických stop velmi obtížné,“ domnívá se.

V jižních Čechách útočila smečka vlků. Za noc strhla dvacet ovcí

Zdroj: Deník

Desítky let praxe soužití člověka s vlkem zabijácké choutky šelmy vůči lidem nijak nepotvrdily. „Poslední smrtelný případ útoku vlka na člověka v Evropě se stal ve Španělsku v roce 1974. Ve střední Evropě se vlci vyskytují do roku 2000 jen omezeně a za posledních dvacet let, kdy území obývají řádově tisíce vlků, není žádný smrtelný případ doložen,“ doplnil Kutal.

Ojediněle ale v posledních dvou dekádách k útoku vlka na člověka, byť bez fatálních následků, došlo. Norský institut pro výzkum přírody (NINA) provedl studii za roky 2002 až 2020, ve které takových útoků zdokumentoval jedenáct. Odehrály se v Evropě a Severní Americe. Ze zbytku světa jich NINA zaznamenala k pěti stovkám. Vědci u studie ale připomínají, že většina případů měla souvislost s nákazou vztekliny.