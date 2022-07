Pekelné počasí. Vlna veder míří z jihu na sever Evropy, horko zabilo stovky lidí

Kontinent také zachvátily smrtící požáry. Světová meteorologická organizace (WMO) při OSN varovala, že lidi však čeká ještě horší období. Vlny veder jsou v důsledku změny klimatu způsobené člověkem stále častější, intenzivnější a trvají déle.

„V budoucnu budou tyto typy vln veder normální a budeme svědky ještě silnějších extrémů,“ varoval šéf WMO Petteri Taalas.

Velká Británie a Francie

Několik hasičských sborů ve Velké Británii hovoří o prudkém nárůstu požárů a jejich následcích. Například ve Wenningtonu ve východním Londýně hořela obydlí. Obyvatelé, které záchranné složky evakuovaly, sdělili BBC, že požár zničil asi osm domů a pravděpodobně i místní kostel. Hasiči místo požáru popsali jako „naprosté peklo“.

Zdroj: Youtube

Podle deníku The Guardian britští odborníci spočítali, že v důsledku současných veder, která trvají od neděle do středy, pravděpodobně zemře téměř tisíc lidí. „Takový počet obětí by byl vyšší než průměr nadměrné úmrtnosti v důsledku veder v průběhu celého léta zaznamenaný v letech 2000 až 2019,“ uvedli vědci z London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ve Francii meteorologové v pondělí zaznamenali celkem 64 teplotních rekordů. Ačkoliv historické maximum pro pevninskou Francii překonáno nebylo, jihozápad země zažil největší požáry za posledních více než třicet let. Od 12. července zachvátily požáry více než dvacet tisíc hektarů vinařského regionu Gironde. Hasiči evakuovali téměř sedmatřicet tisíc lidí, kteří museli opustit své domovy.

„Klimatické podmínky jsou šílené. Je to výbušný koktejl,“ řekl v prohlášení francouzským médiím mluvčí hasičů Matthieu Jomain.

Do Velké Británie a Francie se nyní naštěstí vrátilo chladnější počasí.

Belgie, Německo a Nizozemsko

V Belgii vypukl požár v tamním letovisku De Haan, kde vzplálo hned několik vozidel. Po divokých vedrech se však nyní země podle listu Le Soir připravuje na silné bouřky, které by v některých regionech mohly přinést 20-30 milimetrů srážek.

V Německu stále platí varování před vedry, která se rozpínají na sever i východ. V úterý země zažila nejteplejší den roku 2022. Národní meteorologická služba zaznamenala ve městě Duisburg na západě země 39,5 stupňů Celsia. Stejného maxima dosáhlo podle meteorologů také Nizozemsko v Maastrichtu.

Portugalsko, Španělsko, Řecko a Itálie

V Portugalsku se nyní teploty výrazně snížily. Od minulého týdne však místní úřady zaznamenaly více než tisíc úmrtí souvisejících s vlnou extrémních veder.

Běžným důsledkem těchto extrémních teplot se staly lesní požáry. Oheň zpustošil velkou část středního i severozápadního Španělska. Kvůli požárům zde také úřady zastavily železniční dopravu mezi Madridem a regionem Galicie.

Monitorovací služba Copernicus - součást programu EU pro pozorování Země - uvedla, že celkové emise uhlíku způsobené požáry v červnu a červenci jsou ve Španělsku za dané období nejvyšší od roku 2003.

Oheň trápí i Řecko. V hornaté oblasti Penteli nedaleko Athén řádil lesní požár poháněný vichřicí. Poškodil domy a přiměl místní úřady k evakuaci nejméně čtyř oblastí a nemocnice.

Riziko extrémního horka stále platí i v Itálii. Místní metorologové varují před teplotami mezi 40 až 42 stupni Celsia. V zemi již záchranné složky zaznamenaly několik požárů a plameny, které vypukly v pondělí večer v Toskánsku, zuřily ještě v úterý odpoledne.

Obavy o budoucnost planety

Předpověď Světové meteorologické organizace (WMO) není pozitivní. Zástupci WMO očekávají, že teploty zůstanou nad obvyklými hodnotami až do poloviny příštího týdne. Kvůli vedrům budou podle WMO umírat další lidé, a to zejména ti v pokročilém věku a také osoby se zdravotními komplikacemi. „Negativní trend zhoršujících se vln veder bude zřejmě pokračovat po celá desetiletí, a to nejméně do roku 2060,“ řekl šéf WMO Petteri Taalas.

Vedoucí vědeckého oddělení Britského meteorologického úřadu, profesor Stephen Belcher, varoval: „Jediný způsob, jak můžeme stabilizovat klima, je dosáhnout nulových emisí. A musíme to udělat velmi brzy.“

Hannah Clokeová, profesorka hydrologie na univerzitě v Readingu, uvedla, že varování před extrémními vedry z tohoto týdne je varovným signálem o klimatické nouzi. „Pokud rekordní extrémy počasí a cenové šoky, které se týkají všech, nepřesvědčí naše vedoucí představitele, že je zapotřebí v těchto ohledech vážně zintenzivnit politiku, pak nevím, co se stane,“ řekla Guardianu.

„Horko je jasnou připomínkou naléhavé potřeby snížit globální emise uhlíku,“ dodal pak k tématu profesor klimatické ekonomie na Oxfordské univerzitě Sam Fankhauser.

Teploty v Evropě, USA a na většině severní polokoule prudce stoupají a parná léta se stávají normou. Šéf OSN António Guterres přirovnal současnou klimatickou krizi ke „kolektivní sebevraždě“.

Extrémní počasí neparalyzuje pouze Evropu. Mimořádným povětrnostním podmínkám čelí od začátku léta i nejlidnatější země světa, Čína.



Od května, kdy v zemi začalo období dešťů, přinesly silné přívalové deště rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy na rozsáhlých územích jižní Číny, které zabily desítky lidí, vyhnaly z domovů miliony lidí a způsobily hospodářské ztráty v řádu miliard jüanů (jedna miliarda jüanů je přibližně 3,5 miliardy korun) .



V červnu extrémní srážky překonaly historické rekordy v pobřežní provincii Fujian a v některých částech provincií Guangdong a Guangxi. Ve stejné době začala severní Čínu zachvacovat vlna veder, která způsobila, že teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Tato vlna veder nyní zachvátila polovinu země a postihla více než 900 milionů lidí - tedy téměř dvě třetiny místního obyvatelstva. Všechny čínské severovýchodní provincie kromě dvou vydaly varování před vysokými teplotami a 84 měst minulou středu vydalo nejvyšší stupeň červené výstrahy.



Dusivé horko navíc časově koresponduje s nárůstem počtu nových případů koronaviru, takže vládou nařízené hromadné testování je pro obyvatele, včetně starších lidí, ještě více mučivé. Často podle CNN musí čekat dlouhé fronty na přímém slunci.



Počasí se stalo nebezpečným i pro zdravotnické pracovníky, kteří v rámci vládní politiky nulového výskytu covidu-19 musí trávit dlouhé hodiny venku, od hlavy až k patě zahaleni v neprodyšném ochranném obleku, a provádět testy.



Na sociálních sítích se objevilo několik videí, na nichž pracovníci provádějící testy na covid kolabují a padají k zemi v důsledku úpalu.



Vlna veder také způsobila v některých regionech výpadky elektřiny a zasáhla do produkce plodin v zemi, takže hrozí riziko dalšího růstu cen.