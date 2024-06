Jde ale o velmi nesourodý spolek, do nějž možná budou patřit německá AfD, Orbánův Fidesz, slovenský vládní Směr Roberta Fica nebo za Česko Přísaha a Motoristé. Až povolební vyjednávání ukážou, jak se posílení frakce projeví.

Hlavní krajně pravicová frakce Identita a demokracie získala o devět mandátů víc a posílila stejně jako vítězní lidovci. Jenže ti mají 185 europoslanců a Identita a demokracie jen 58. Mnozí evropští komentátoři k tomu však připočítávají asi stovku nezařazených europoslanců, což by dělalo z krajní pravice druhou největší frakci v Evropském parlamentu.

Migrační pakt nebude zrušen, ale je otázka, jak se především „povinná solidarita“ dokáže prosadit v praxi. Spíše než zrušení migračního paktu se očekává další přitvrzení ochrany vnější hranice EU, snaha o vyřizování žádostí o azyl mimo území EU, rychlé vypovídání odmítnutých žadatelů a obecně přitvrzení vůči migrantům. V Evropském parlamentu pro to zřejmě bude možné najít jasnou podporu.

Že se Green Deal změkčí a prodlouží v čase, na tom se zřejmě velká většina Evropského parlamentu shodne. Ukázaly to ostatně i jeho poslední kroky před volbami, které, pokud jde o boj proti globálnímu oteplování, „sundaly nohu z plynu“. A neúspěch Zelených. Důvodem jsou stagnace a problémy s konkurenceschopností evropské ekonomiky i obrovské výdaje na pomoc Ruskem napadené Ukrajině.

Její vládní trojkoalice, tedy lidovci, socialisté a liberálové, si udrží v Evropském parlamentu většinu. Ale, podobně jako před pěti lety, pouze těsnou. Je proto možné, že se bude Leyenová snažit rozšířit evropskou „vládní“ koalici o další uskupení. Jak se Zelenými, tak s konzervativci a reformisty v čele s Meloniovou, to ale nebude jednoduché vyjednávání.

Po volbách je to o něco pravděpodobnější než opačná možnost. „Dnešek je pro Evropskou lidovou stranu dobrým dnem. Vyhráli jsme evropské volby, přátelé. Jsme nejsilnější stranou, jsme kotvou stability,“ mohla totiž po volbách v noci na pondělí vítězně prohlásit předsedkyně Evropské komise a celoevropská lídryně lidovců Ursula von der Leyenová .

Výsledek v Německu, největší zemi EU, je jen o něco méně dramatický. Tři vládní strany totiž dohromady získaly jen 30 procent hlasů. Sociální demokraté Olafa Scholze skončili až na třetím místě, byť jen těsně za AfD. Vítězná CDU/CSU vyzvala k předčasným volbám. Na rozdíl od Francie to ale i kvůli jinému ústavnímu systému není příliš pravděpodobné. Už však jen zásadní změna ve Francii může Unií otřást. V evropské politice totiž členské státy hrají daleko zásadnější roli než Evropský parlament i Evropská komise.

Z hlediska evropského parlamentu ano, ale jde jen o poměrně malý otřes bez zásadních ničivých následků. Takové zemětřesení pátého stupně. Výsledky jsou totiž po celé Evropské unii velmi různorodé. Velmi výrazně ale v celé EU oslabili Zelení, extrémní Levice a také liberálové. Posílily krajně pravicové strany. Co zemětřesením je, jsou ale výsledky radikálů v jednotlivých zemích - vítězství Národního sdružení ve Francii, Svobodných v Rakousku, nebo druhé místo Alternativy pro Německo (AfD) ve Spolkové republice Německo.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.