Historické centrum plné kostelů a klášterů, kterému dominuje gotická bazilika svatého Mikuláše, je většinou nově opravené, je tu velká pěší zóna a prosperita je tu cítit. Peníze do města přináší druhá největší automobilka na Slovensku, která už dvě desítky let ročně produkuje statisíce aut francouzských značek Peugeot a Citroën.

Jiní katolíci, kteří sem do základní umělecké školy přišli volit, našli důvody proč volit Pellegriniho. Jedním z nejčastějších byla obava z války, do níž by na Ukrajině mohlo být zataženo i Slovensko . Tedy prý v případě, že vyhraje Ivan Korčok.

Jenže ani tady v Trnavě, slovenském Římě, sídle arcibiskupa a církevní univerzity sv. Cyrila a Metoděje, to u katolických věřících nehrálo žádnou větší roli. Tedy nejméně u velké části katolíků. „Volil jsem Ivana Korčoka, ale ne proto, že by byl lepší katolík, ale hlavně proto, že je to rovný chlap. To se o Petru Pellegrinim, který v minulosti už několikrát selhal, říci nedá,“ říká pan Jaroslav, který na trnavském sídlišti u Mozartovy ulice prosadil před lety výstavbu kostela a dnes dohlíží na její dokončování.

Dvě univerzity pak přitahují do města mladé a prosperitě pomáhá i to, že je město na křižovatce dvou hlavních dálnic Slovenska. Do Bratislavy je to necelá hodina autem a jen o něco delší čas rychlíkem.

Ve finále boje o křeslo slovenského prezidenta hrály velkou roli postoje slovenských katolíků. V Trnavě, slovenském Římě, v prvním kole většina lidí hlasovala pro Ivana Korčoka.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Ale i tady se samozřejmě najdou lidé, kteří mají hluboko do kapsy. „Volila jsem Pellegriniho, protože chci, aby byla vláda stabilní,“ říká mi postarší paní Irena. „Jen za současné vlády mohu doufat ve zvýšení důchodů, ti progresivci a Korčok, ti by nám sebrali i to, co máme,“ uvádí.

„Však ten Korčok - to není ani Slovák,“ opakuje na sociálních sítích hojně šířenou dezinformaci. Na dotaz, zda je věřící, přisvědčí. „Ale do kostela už nechodím,“ dodává.

Rodinný typ Korčok a nejasný Pellegrini

Nejstarší slovenská katolická strana Křesťansko demokratické hnutí (KDH), které je dnes v opozici, se poměrně dlouho rozhodovalo, zda podpoří Ivana Korčoka. Také proto, že Korčok podporuje například zavedení registrovaného partnerství pro homosexuály.

Přečtěte si, jak to vypadalo ve volebním vlaku, který na Slovensko svážel voliče žijící v zahraničí:

Přeplněný volební vlak na Slovensko: Prezidenta jely volit i jeptišky z Brna

Paradoxně Peter Pellegrini, jehož strana Hlas patří k liberálnímu socialismu, se snažil v kampani vystupovat jako ten konzervativnější a nic takového nepodpořil. To bylo od gay komunity na Slovensku komentováno s určitou nevolí.

Pro některé katolíky to ale moc roli nehrálo. „Pro mě je důležité, že Pellegrini svůj soukromý život netahá na veřejnost,“ uvádí podobně jako mnozí jiní slovenští katolíci i postarší pan Tomáš.

Ve finále boje o křeslo slovenského prezidenta hrály velkou roli postoje slovenských katolíků. Zvláštní zpravodaj Deníku Luboš Palata se na ně zeptal přímo v Trnavě.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Ke křesťanským hodnotám se ale vedle KDH hlásí také bývalý premiér Igor Matovič, který stojí v čele opoziční strany Slovensko, dnes čtvrté nejsilnější strany v zemi. Také on přišel v sobotu tradičně volit do školy v Mozartově ulici.

Do kamer slovenské veřejnoprávní televize pak zopakoval svůj důvod, proč přišel volit Ivana Korčoka. „Vybíral jsem si mezi tím, jestli dám hlas člověku, který je 36 let věrný svojí manželce, nebo takového, který si ani nepamatuje jména svých partnerů, které vystřídal,“ prohlásil před příchodem do volební místnosti Matovič. „Měl jsem lehkou volbu,“ dodal.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Matovič se v minulých dnech zviditelnil videem na sociálních sítích, v němž kritizoval nejasné majetkové pozadí vily v Bratislavě, která je údajně psaná na přítele Pellegriniho, ale kterou předseda parlamentu často užívá.

To následně Pellegrini sám připustil, když prohlásil, že jeho asi devadesátimetrový bratislavský byt je příliš malý na to, aby v něm mohl ubytovat své rodiče, když k němu přijedou na návštěvu, a proto si dům půjčuje.

Jak je to s bydlením prezidentských kandidátů?

Jak bydlí budoucí slovenský prezident? Korčok na Tahiti, Pellegrini u přítele

„Myslím, že pokud Pellegrini prohraje, tak kvůli tomuto prohlášení o svém 'malém' bytě. Mnoho Slováků si po něm uvědomilo, jak žijí oni a jak žije on,“ dodal k tomu Matovič chvíli poté, když jsme natáčeli obsáhlý rozhovor pro Deník. Celý rozhovor s bývalým premiérem si budete moci přečíst v příštích dnech.

Vítěz prezidentských voleb ale bude v té době už dávno známý. Volby končí v sobotu po 22 hodině, kdy se objeví první odhady. Výsledek sčítání hlasů zřejmě velmi těsného souboje bude známý kolem půlnoci ze soboty na neděli.