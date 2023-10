Slováci sice vedle sebe žijí, ale ne spolu. Slovenské parlamentní volby ukázaly, jak moc je země rozdělená, tvrdí slovenský sociolog Michal Vašečka. „Slovensko je zemí, která má naprosto evidentní objednávku autoritářských řešení a autoritářských politiků, ať už vypadají jako v minulosti Vladimír Mečiar, nebo v současnosti Robert Fico,“ míní.

Jakou jsou výsledky slovenských parlamentních voleb zprávou o Slovensku?

Těch zpráv je několik. Jednou z nich je, že Slovensko je stále zemí, která je zasažena vysokou mírou nedůvěry a anomie (stav společnosti, ve které přestávají platit pravidla a morální normy –pozn. red.).

Proč si to myslíte?

Protože lidé, kteří volili stranu Smer, jsou lidé, kteří si jsou vědomi korupčních skandálů této strany z minulosti. Jsou si vědomi klientelistického systému, který Smer na Slovensku zavedl. Ale zároveň platí, že jim to vlastně nevadí, protože jsou přesvědčeni, že politici kradou všichni. Jsou do té anomie ponořeni poměrně hluboko.

A ty další zprávy?

Zároveň jsou tyto volby zprávou o Slovensku, které je polarizované nejen politicky, ale i kulturně a civilizačně. Výsledky voleb svědčí o tom, že tu jsou části populace, které žijí na Slovensku vedle sebe, ale rozhodně ne spolu. Kromě jazyka už spolu nic většího nesdílejí. Je to zpráva o zemi, kde jedna část je velmi hluboko ponořena v minulosti. Globalizačních trendů si nevšímá a nechce si jich všímat. Ta druhá část je naopak velmi moderní, žije plně v 21. století. A není s tou druhou částí kompatibilní.

Týká se to i postojů k demokracii jako takové?

Slovensko je zemí, která má naprosto evidentní objednávku autoritářských řešení a autoritářských politiků, ať už vypadají jako v minulosti Vladimír Mečiar, nebo v současnosti Robert Fico. Nebo politici reprezentující nacionalistické a fašistické strany. Potvrzuje to trendy, které tu byly celých třicet let. Je to stále o tom samém. Příliš mnoho autoritářských osobností na jednom malém prostoru.

Není to vůči Slovensku a Slovákům příliš příkré? Když se podíváme na to, že Robert Fico vyhrál tyto volby s pouhými 23 procenty hlasů a může vzniknout i silná většinová vláda bez Smeru v čele třeba s moderním neautoritářským šéfem Hlasu Peterem Pellegrinim?

Myslím, že ne. Nezapomínejte na strany, které se jen těsně nedostaly do parlamentu, maďarská Aliance nebo fašistická Republika.

Ale Pellegriniho Hlas, bez kterého se žádná vláda neobejde, může ohlídat zahraniční směřování Slovenska, že zůstane plnohodnotným členem Evropské unie i NATO.

To je správná úvaha. Já osobně si myslím, že i Robert Fico zařadí v zahraniční politice oproti vší své rétorice zpátečku. To, co ale zůstane, je poměrně negativní vztah k Ukrajině, negativní vztah k sankcím proti Rusku. Ale v jiných tématech může Fico až pozitivně překvapit lidi v Bruselu. Nás Slováky moc ne, protože my očekáváme, že bude v zahraničí vystupovat velmi smířlivě, aby na sebe nepřenesl nějaký potenciální hněv zpoza hranice, jako se to už dlouhou dobu děje Viktoru Orbánovi.

Je tu přece navíc Hlas, ne?

Jak říkáte, Hlas navíc skutečně může být pojistkou, aby nedošlo k nějakým excesům. Předsedu Hlasu Petera Pellegriniho nedávno přijal v Německu i kancléř Olaf Scholz. Hlas se velmi snažil ukázat, že oni jsou těmi, kdo je v zahraničí akceptovatelný, zatímco Smer byl naopak systematicky kritizován.

Je Hlas vnitřně dost pevný, aby tuto roli zvládl?

Loajalita lidí v Hlasu k Pellegrinimu je podle mě klíčovou věcí. Mnozí z nich měli totiž v minulosti tak blízko k Robertovi Ficovi, že jejich loajalita k Peteru Pellegrinimu je s velkým otazníkem. Za všechny můžeme jmenovat bývalého mluvčího Fica z doby, kdy byl premiér, Erika Tomáše.

