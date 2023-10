/Od zvláštního zpravodaje ve Varšavě/ Z prezidenta Lecha Kaczyńského, který zahynul v roce 2010 při havárii ve Smolensku, udělalo Právo a Spravedlnost v čele s Jaroslawem Kaczyńským největšího hrdinu poválečného Polska.

Luboš Palata z náměstí Józefa Piłsudského ve Varšavě | Video: Deník/Luboš Palata

Je to něco, o čem se v Polsku už nemluví, o čem se nevede ani volební kampaň. Přesto ale toto téma dodnes ovlivňuje polskou politiku a společnost víc, než si jsou Poláci ochotni připustit. I po třinácti letech je totiž Polsko rozdělené na ty, kteří pokládají havárii prezidentského speciálu Tu-154 u ruského Smolensku za atentát, a na ty, kteří ho berou „jen“ jako tragickou leteckou havárii.

„Víte, já nevím. Dneska jsem nešel volit, nemám rád ani vládu, ani opozici. Ale pokud jde o Smolensk, myslím si, že to byl ruský atentát,“ říká mi s vážnou tváří čtyřicátník Jacek, který pracuje jako údržbář ve Varšavě.

„Udělal to Putin a Rusko,“ dodává a přidává neprůstřelný dodatek. „To je jako s tím Prigožinem. Toho tak ruský prezident Vladimír Putin zabil, ale jak to s tím letadlem bylo se nikdy nevyšetří. To samé je se Smolenskem,“ tvrdí.

Smrt elity Polska

Jenže podle všech důkazů to ve Smolensku v roce 2010 nešťastná havárie byla. Mimořádná v tom, že při pokusu o přistání zastaralého vládního letounu Tu-154 za mizerného počasí na mizerném ruském vojenském letišti zahynula stovka polských politiků, generálů a velkých osobností Polska. V čele s prezidentem Lechem Kaczyńským.

Tragédie ve Smolensku:

Zdroj: Youtube

Byla to tragédie, kterou poválečná Evropa nezažila. Tragičtější v tom, že delegace směřovala na připomínku jiné tragické události polských dějin - tryzny za polské důstojníky, které v Katyni za války popravil stalinský Sovětský svaz. Komunistické režimy v Polsku a Sovětském svazu navíc o popravě desítek tisíc příslušníků polské meziválečné elity celá desetiletí lhaly. „Katyňskou lež“ překonal až rok 1990, jasné důkazy ze sovětských archivů a omluva Moskvy.

Smolenská hrdinská lež

Třináct let od katastrofy u Smolenska bojuje Polsko se „smolenskou lží“, Jaroslaw Kaczyński, lídr Práva a spravedlnosti (PiS), které osm let vládne v Polsku a do nedělních voleb šlo v roli velkého favorita, celých třináct let šíří v Polsku mýtus o ruském atentátu. O tom, že Vladimir Putin nechal zabít jeho bratra, jednovaječné dvojče Lecha, a že je to hrdina, který zahynul, padl za Polsko.

Všichni, kdo tvrdí něco jiného, jako drtivá většina současné opozice v čele s Donaldem Tuskem, jsou zrádci Polska. Co horšího, možná dokonce spoluviníci. Vrazi. V letadle ale zahynuli politici a osobnosti z celého politického spektra, od levice po pravici. Obvinění se přitom objevují dodnes. „Po tragédii Tusk ukázal, že jako předseda vlády se chová zcela nezodpovědně,“ uvedl před nedávnem mluvčí Práva a spravedlnosti Rafal Bochek.

Hrdina Lech Kaczyński

Legendu o atentátu se PiS podařilo udržet při životě. Lech Kaczyński má dnes na Pilsudského náměstí, srdci Varšavy, obří pomník. Několikanásobně větší než Józef Piłsudski, zakladatel obnoveného Polska v roce 1918. A také obří katafalk na Wawelu v hrobce polských králů. V sousedství Piłsudského. Jedinou výjimečnou zásluhou Lecha Kaczyńského ale bylo, že zemřel při letecké havárii.

Nenormálnost této situace ukázal sobotní incident, kdy se na pomníku tragédie ve Smolensku, který tvoří mohutné černé schody uprostřed Piłsudského náměstí, chtěl den před volbami odpálit neznámý mladý Polák. Policie musela na dlouhé hodiny celé rušné náměstí uzavřít.

V neděli, v den voleb, už byl na místě klid, ale silné policejní hlídky ho střežily stále. „Volil jsem opozici. Protože nechci, aby ta lež o atentátu pokračovala,“ říká mi třicátník Mateusz, který s manželkou a dítětem prochází kolem pomníku po návštěvě nedalekého parku. „Ve lži se nedá žít. Ani když dělá z Poláků tragické hrdiny,“ dodává.