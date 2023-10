Ondřej Kovařík je jedním ze dvou posledních europoslanců hnutí ANO, kteří ještě nevypověděli poslušnost šéfovi hnutí Andreji Babišovi. Podle něj má ANO i přes výroky svého předsedy nadále místo mezi liberály.

Váš předseda Andrej Babiš způsobil těsně před slovenskými volbami rozruch, když ve volebním moratoriu tvrdě napadl Progresívne Slovensko. To přitom s vámi sedí v europarlamentu v jedné frakci. Lze něco takového ještě ustát, nebo prostě v liberální frakci ANO končí?

My jsme se o tom s kolegy z Progresívneho Slovenska bavili. Není žádným tajemstvím, že byť sedíme v jedné frakci, na řadě věcí se skutečně neshodneme. Třeba v přístupu ke klimatické politice, k Zelené dohodě. Tam se skutečně radikálně rozcházíme. A myslím, že to vzájemně respektujeme.

Trouflo si v minulosti Progresívne Slovensko kritizovat Andreje Babiše?

Kolegové nevynechali jedinou příležitost, když byla možnost, aby se do nás, do hnutí ANO, neopřeli. Nějaké napětí tu je, ale dohodli jsme se, že se o tom ještě pobavíme. Na druhou stranu ale i oni sami připouští, že to jak ve slovenských volbách dopadli, nebylo dramaticky poznamenáno vstupováním do voleb lídrů z jiných zemí, ať už z Česka, nebo z dalších států. Finální slovo měli slovenští voliči.

Hlas už bude jednat jen se Smerem. Na Slovensku se rýsuje koalice v čele s Ficem

Přesto ale výrok Andreje Babiše, že to nejhorší, co by mohli slovenští voliči udělat, je volit Progresívne Slovensko, to bylo hodně tvrdé, nemyslíte? Vyřizoval si Andrej Babiš s ním účty?

Jsou to tvrdá slova. Kolegové z Progresívneho Slovenska měli v minulosti podobná vyjádření i na adresu hnutí ANO i našeho předsedy. Třeba kolem možného střetu zájmů v době vládnutí hnutí ANO nebo když byl Andrej Babiš na konferenci v Maďarsku. Nechtěl bych to nazvat vyrovnáváním účtů, ale nejednalo se vždy v rukavičkách. To si uvědomujeme na obou stranách.

Vidíte tedy po jarních volbách do Evropského parlamentu hnutí ANO dál v liberální frakci?

Z našeho pohledu se v tuto chvíli nic nemění. Finální účet ale uděláme ve chvíli, kdy budeme znát přesné složení nového Evropského parlamentu. Ale za sebe, a myslím i za kolegy, mohu říci, že liberální frakce je pro nás půda, kde fungujeme dobře a rádi bychom v tom pokračovali.

Myslí si to i Babiš?

To se musíte zeptat jeho. Ale z těch komunikací, které proběhly mezi vedením hnutí ANO a kolegy v evropské liberální alianci, nic nenasvědčuje, že bychom to partnerství chtěli rušit.



Jste členem hospodářského a měnového výboru europarlamentu. V jaké kondici je dnes Unie? Z Česka to vypadá, že je v těžké krizi. Je tomu opravdu tak, nebo máme problém my?

To, co zažíváme v České republice, je odrazem celoevropské situace. Ani kondice slovenské ekonomiky není v tuto chvíli vůbec dobrá, je horší než v Česku.



A čím to je?

Situace v Evropě je významně poznamenána krizemi, kterými jsme si prošli za poslední roky. Pandemickou krizí, energetickou krizí, která zasáhla země ve střední Evropě poměrně silně. A pak je tu i válka na Ukrajině.

Je krizí tolik, že to už nezvládáme?

Zdá se, že evropská ekonomika ztrácí dech. A to i v porovnání s dalšími srovnatelnými oblasti, například s USA. Klesá konkurenceschopnost, produktivita práce, snižuje se objem investic. To jsou faktory, které by nás měly znepokojovat.

Evropská komise schválila Česku plán obnovy. Přinese navíc přes dvě miliardy eur

Kolik stojí Evropskou unii podpora Ukrajiny a je to zvládnutelné?

Musíme se bavit o tom, jak dlouho je to udržitelné. Zájmem všech stran, včetně Unie, je, aby konflikt skončil co nejdříve. EU vydává na podporu Ukrajiny 1,5 miliardy eur měsíčně, 18 miliard eur ročně. A to je jen základ pomoci. Ale USA dávají dvojnásobek.

A je to ze současného rozpočtu ufinancovatelné?

Musíme se bavit o tom, jak dlouho je to možné takto financovat, protože nejde o zanedbatelnou částku. Ale to je debata, která nás čeká až za několik let, pokud bude ruská agrese dále trvat.

