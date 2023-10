/Od zvláštního zpravodaje Deníku ve Varšavě/ Polské volby oficiálně skončily v neděli v devět hodin večer. Ve velkých městech se ale tvořily obří fronty a v některých voliči čekali na hlasování do tří hodin do rána.

Ráno moudřejší večera platí v životě i při parlamentních volbách. Spoléhat se na výsledky povolebních odhadů může být ošidné. Ukázaly to například před dvěma týdny výsledky voleb na Slovensku, kde místo z odhadů vítězného Progresivního Slovenska nakonec ráno vyhrál Směr expremiéra Roberta Fica, který už koncem minulého týdne oznámil vytvoření vlády.

V Polsku to vypadalo podle povolebních odhadů z nedělní deváté hodiny večer na to, že tři opoziční uskupení v čele s Občanskou platformou Donalda Tuska a jejími spojenci vytvoří novou vládu a Právo a spravedlnost půjde do opozice.

Ráno ale nebylo Polsko o moc moudřejší. Po desáté dopoledne oznámila polská volební komise výsledky teprve ze třiceti procent obvodů. Podle nich vede Právo a spravedlnost se 40 procenty hlasů, druhá Občanská koalice má 26 procent, další opoziční seskupení Třetí cesta 14 procent hlasů a Levice 8 procent. Extrémně pravicová Konfederace 7,4 procenta.

„Účast ve volbách byla rekordních 72 procent. Takto vysokou účast jsme nikdy neměli,“ uvedl předseda státní volební komise Sylwester Marciniak.

Slavilo se, ale ještě se hlasovalo

Rekordní účast byla také hlavním důvodem, proč se především ve velkých městech, baštách opozice, vytvořily před hlasovacími místnostmi už během dne fronty i na několik hodin. V některých místech dokonce došly hlasovací lístky, které se musely přivážet ze zásob.

Situace se ještě zhoršila v podvečer, kdy se obyvatelé velkých měst vrátili z hezkého a i v Polsku téměř letního víkendu domů a chtěli jít hlasovat. Dlouhé fronty se dále protáhly a přerostly do několikahodinového čekání.

„Zdravím všechny, kdo ještě teď stojí ve frontách. Prosím, odevzdejte svůj hlas, je to důležité. Věřím, že i díky vám bude náš výsledek ještě lepší,“ hřímal lídr opozice, expremiér Tusk, když ve štábu Občanské koalice oslavoval druhé místo a výsledek. Ten zřejmě znamená, že Právo a spravedlnost přijde po osmi letech o vládní moc.

Volby v neděli v devět hodin večer oficiálně skončily, mohly být zveřejněny povolební odhady výsledků a v Občanské koalici a v dalších opozičních uskupeních proto začali slavit.

Hlasování do tří do rána

Přitom se ale volilo na mnoha místech Polska dál. „V devět hodin večer, na konci oficiálního času hlasování, přijde člen volební komise na konec fronty, která se vytvořila před volební místností. Postaví se za posledního občana, který přišel do té chvíle hlasovat a všichni, kdo stojí ve frontě, dostanou možnost odevzdat hlas,“ vysvětloval server Onet.pl Polákům situaci.

Tak se stalo, že například v Gdaňsku se hlasovalo v některých místnostech až do půlnoci. Ve Varšavě, kde na radnici vládne opozice, byla situace lepší. Rekord padl ve Vratislavi, kde se hlasy odevzdávaly v jednom velkém volebním obvodu až do tří hodin do rána. I proto jde oficiální sčítání hlasů v Polsku tak pomalu a neoficiální výsledky budou známy nejdřív v pondělí odpoledne.