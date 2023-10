/Od zvláštního zpravodaje Deníku ve Varšavě/ Bývalý šéf polské diplomacie, europoslanec Radosław Sikorski, byl během nedělního povolebního večera jedním z mála představitelů Občanské koalice, kteří si našli čas na novináře. Deníku poskytl exkluzivní rozhovor. Netajil se tím, že po osmi letech čeká zřejmou novou vládu opozice v čele právě s Občanskou koalicí mnoho těžké práce. A to i v zahraniční politice.

Radosław Sikorski, bývalý šéf polské diplomacie, dnes europoslanec Občanské platformy. | Foto: Deník/Luboš Palata

Pane europoslanče, bude těžké vrátit Polsku klíčovou pozici v Evropě, kterou měla před nástupem Práva a spravedlnosti k moci před osmi lety?

Bude to velmi těžké. Škody jsou obrovské. Nejen na polských institucích, ale také ve vztazích Polska se sousedy, spojenci, s evropskými institucemi. Ukončíme tento extrémně pravicový experiment a vrátíme Polsko na místo, které mu patří, tedy mezi klíčovými státy Evropské unie.

Změní se nějak vaše politika k Ukrajině?

Polsko bylo společně s Estonskem jednou ze dvou zemí, které v porovnání ke své velikosti poskytly Ukrajině vůbec největší pomoc, jak pokud se týká financí, tak zbraní. Ukrajina si zaslouží plnou podporu ve svém boji proti ruské agresi. Ukrajina v tomto boji zvítězí a Rusko prohraje.

Bude vaše nová vláda usilovat o další rozvoj visegrádské spolupráce? Je to v současné politické konstelaci střední Evropy dobrý základ pro rozvoj spolupráce s Českem, nebo budete hledat jiné možnosti?

Na to se těžko odpovídá. Odcházející vláda Práva a spravedlnosti se rozhádala se všemi, dokonce s nám tak blízkým Českem. Je třeba zjistit, do jaké míry jsou problémy Visegrádu výsledkem těchto hloupých hádek a nakolik jsou obsaženy v samém základu Visegrádu. Ale to že Polsko musí těsně spolupracovat se svými středoevropskými sousedy, se zeměmi, s nimiž má společné zájmy, jako je porážka putinovské invaze na Ukrajinu, nebo v regionální spolupráci, v těch věcech, na které máme společný názor. Budeme hledat to, co nás spojuje a ne to, o čem bychom se pohádali.

A je tou věcí, která nás spojuje pomoc Ukrajině? Česko a Polsko jsou země, které pomáhají Kyjevu přece téměř nejvíce.

To je jedna z mála věcí, v nichž jsme dosavadní vládu podporovali. Poláci jako národ to podporovali, Polsko vydalo na pomoc Ukrajině velké prostředky. Ale hloupými spory se dosavadní vláda dokázala rozhádat dokonce i s Ukrajinou.

V čem se změní evropská politika Polska, pokud se vám společně s dalšími opozičními stranami podaří vytvořit novou vládu?

Především nebudeme porušovat unijní evropské právo, budeme uznávat verdikty unijních soudů. Budeme dodržovat polskou ústavu. S tím je spojené to, že budeme moci očekávat unijní peníze, a to z evropských fondů i z EU financovaného Národního plánu obnovy.

Budete se chtít jako země vrátit do jádra Evropské unie, po bok Francie a Německa?

Ano, vracíme se z daleké cesty do nikam. Vracíme se mezi nejdůležitější země Evropské unie, jako pátý největší stát Evropské unie.