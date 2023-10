Je to definitivní. Volby v Polsku vyhrála vládnoucí strana Právo a spravedlnost

Nedělní volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS). Druhá je s odstupem necelých pěti procentních bodů proevropská Občanská koalice. Do dolní komory polského parlamentu se dostalo pět politických uskupení. Vyplývá to z konečných výsledků hlasování, které v úterý zveřejnila státní volební komise.

Předseda PiS Jarosław Kaczyński u volební urny. | Foto: Profimedia